Masaf, Lollobrigida: si insedia, dopo 9 anni, il Comitato faunistico venatorio, ruolo centrale per pianificazione. VIDEOINTERVISTA

“Il Comitato faunistico venatorio, dopo nove anni, torna ad essere riunito e ricomposto in maniera più snella, e rappresentativo di tutti quelli che operano a tutela della biodiversità e per un'attenta valorizzazione del nostro sistema normativo. Il quale prevede alcune attività consentite, tra cui c'è certamente l'attività venatoria: e l'uomo è un bio regolatore sia in termini normativi che operativi.”

Così ad AGRICOLAE il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’insediamento al Masaf del Comitato Faunistico Venatorio.

“Questo ruolo diventa sempre più importante alla luce degli ultimi eventi. La legge 157 del 92 era una buona legge all'epoca. La ratio per cui era stata normata era una ratio corretta che va salvaguardata. Ma sono accadute tante cose in questi 30 anni che devono essere tenute in debita considerazione. Modifiche in termini di costruzione del sistema normativo e delle sue gerarchie. Oggi, per esempio, le normative europee incidono più che all'epoca sui sistemi nazionali, così come il rapporto tra Regioni e Stato centrale hanno delle dinamiche diverse. Il ruolo delle Province è diverso rispetto a quello del 92 e quindi una buona legge deve essere sempre aggiornata, migliorata, mettendo in condizioni la magistratura di non dover interpretare eccessivamente ma applicare la norma che il legislatore fa su mandato degli italiani.

Ed è questo è la ragione per la quale in questo Comitato faunistico venatorio si è iniziato a ragionare fin da oggi su come migliorare le cose per tutti: per gli agricoltori, per il mondo della scienza che deve essere sempre alla base delle scelte con lo studio della realtà e dei suoi mutamenti e per i rappresentanti delle associazioni venatorie che oggi tutelano e contribuiscono, come è stato segnalato, anche a contrastare alcune criticità, come per esempio la peste suina africana.

Quindi lavoreremo per arrivare a un'azione in grado di affrontare le emergenze, ma soprattutto un'azione di pianificazione in cui il Comitato a mio avviso deve avere un ruolo centrale.”