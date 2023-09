Masaf, Lollobrigida: rugby educa alla vita e simbolo sana alimentazione

“Il rugby è più di uno sport, è un modo di educare alla vita. Io sono appassionato della maglia azzurra, ovunque la vedo inizio a tifare. Credo che l'Italia si possa rappresentare nel modo migliore, a prescindere dal tipo di attività sportiva praticata e dai risultati ottenuti, se c’è la devozione come segno distintivo di chi s'impegna per valorizzare tutto quello che si fa per la propria patria”. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, partecipando alla presentazione del gruppo Azzurro in partenza per la Rugby World Cup France 2023, presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, insieme al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al presidente del CONI, Giovanni Malagò, e al presidente di Sport & Salute, Marco Mezzaroma.

“Anche noi, come la squadra, andremo in Francia, a Lione, dove presenteremo la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco”, spiega.

“Raccontiamo l'Italia non solo nei piatti, ma nelle produzioni, nelle trasformazioni, nella nostra biodiversità, nel nostro ambiente, nel nostro territorio, nel nostro mare. E crediamo che legarla allo sport sia fondamentale perché senza una buona cucina, una sana alimentazione non si va lontani, e sono convinto che anche in questo il rugby sia un simbolo”, ha concluso il ministro Lollobrigida che, insieme al collega Abodi, ha consegnato il tricolore al capitano Michele Lamaro.