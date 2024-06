Mediterranea, Coldiretti scrive ai soci: “Confagricoltura foglia di fico per manipolo multinazionali”. IL VOLANTINO

"La Dieta Mediterranea è sotto attacco, e mai come oggi" è l'allarme lanciato da Palazzo Rospigliosi ai soci attraverso un depliant stampato e distribuito sul territorio di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che ha deciso di pubblicare integralmente.

"Un gruppo di multinazionali che in Italia è rappresentato da UnionFood, con al traino Confagricoltura, - scrive Coldiretti ai soci - sta cercando di svilire questo patrimonio. Hanno creato un'associazione "Mediterranea" che già nel suo nome inganna i cittadini e usano come foglia di fico una rappresentanza di agricoltori: la Confagricoltura. Come possono queste multinazionali del cibo cellulare e omologato pretendere di rappresentare i valori della Dieta Mediterranea?".

La rappresentanza sindacale italiana è da sempre caratterizzata da una differenza di pensiero che ciclicamente emerge e si ripresenta con tutta la sua forza generando uno scontro tra due mondi, due modi di vedere e diverse sfere di interessi.

Da un lato la Coldiretti, che ha nella sua galassia Filiera Italia, nata per essere - si legge sul sito https://www.filieraitalia.it/ - "una solida alleanza tra la produzione agricola – rappresentata da Coldiretti, oltre cento tra le più importanti imprese italiane di trasformazione alimentare, le principali catene della distribuzione organizzata e partners strategici" [tra cui figurano anche Carrefour, Bonduelle e McDonald's]; dall'altro alto Confagricoltura, che ha stretto un'alleanza con UnionFood dando vita a Mediterranea (di cui ancora non c'è un sito) e tra cui figurano anche Unilever e Nestlè per essere - si leggeva il 7 marzo sul sito Confagri - "il nuovo punto di riferimento di aziende e istituzioni con 106 mld di fatturato e 650mila maestranze e sarà presieduta dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, e di cui Paolo Barilla (Uniofood) è vicepresidente. Attraverso accordi e certificazioni a favore della tracciabilità, Confagricoltura e Unionfood si impegnano a incrementare le produzioni e sviluppare accordi con soggetti terzi per sostenere l’export agroalimentare italiano. L’ambizione è quella di superare ampiamente il valore record di 63 miliardi di euro raggiunto nel 2022".

Era appena il 6 dicembre scorso quando si parlava di Sistema Italia e di unità di intenti. Quando i tre presidenti, Massimiliano Giansanti, Ettore Prandini e Cristiano Fini, si riunivano a Palazzo della Valle, sede degli imprenditori agricoli, per parlare del futuro e scambiarsi opinioni. E con il ministro Lollobrigida che lavora per unire il Paese per essere più forti in Europa. Soprattutto ora, con la nuova Ue che si va a delineare con una matrice che potrebbe essere diversa da quella precedente, con l'Italia che potrebbe avere un ruolo di primo piano nel Copa Cogeca e in Commissioni fondamentali come Ambiente o Sanità. E con la Commissione Agricoltura che potrebbe andare a un altro Paese dell'Europa mediterranea, la Spagna di Luis Planas.

Oggi è frattura totale e Coldiretti attacca.

La miccia è stata la creazione di "Mediterranea" che da un lato ha richiamato - secondo la Coldiretti - il sounding della Dieta Mediterranea patrimonio Unesco dell'umanità per battezzare il progetto comune tra la Confagricoltura e l'industria di Unionfood; dall'altro ha portato avanti un'iniziativa al di la della già costituita Agrinsieme.

Ed è lo strappo: "La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, che consiste principalmente di olio d'oliva, cereali, frutta e verdura fresca", [...] si legge ancora nel volantino Coldiretti che ne ricorda l'etimologia (dal greco diaita, stile di vita). "Promuove l'interazione sociale dal momento che i pasti comuni rappresentano la pietra angolare delle usanze sociali e degli eventi festivi". Parole queste, ricorda sempre Palazzo Rospigliosi ai propri soci sul territorio, che hanno accompagnato la decisione unanime dell'Unesco di riconoscere la Dieta mediterranea come Patrimonio Culturale immateriale dell'Umanità il 16 novembre del 2010.

"Un manipolo di multinazionali tra le più grandi e potenti al mondo con la complicità di UnionFood e Confagricoltura a rimorchio ha creato un'alleanza dal nome Mediterranea", prosegue ancora. E annuncia: "combatteremo questo subdolo tentativo di espropriare un patrimonio millenario di qualità, storia e cultura come la Dieta Mediterranea ad opera di giganti del cibo spazzatura, sostenitori del Nutriscore, promotori dei cibi in laboratorio e gruppi industriali condannati per l'attuazione di pratiche sleali nei confronti delgi agricoltori. Non permetteremo che qualcuno si presti a fare la foglia di fico per svendere il migliore modello alimentare del mondo".

Coldiretti insiste ancora calcando la mano: "non consentiremo ai giganti del cibo omologato di depredare i nostri valori, la nostra qualità. La nostra identità non è in vendita".

Nel volantino anche un ritorno con la memoria alla Riforma Agraria. Un vecchio volantino della Coldiretti contro gli allora centri di azione agraria.

E poi l'attacco diretto: "i protagonisti di Mediterranea sono:

Unionfood, presieduta dall'industriale della pasta e delle merendine Paolo Barilla, ormai divenuta portavoce delle multinazionali del cibo omologato che operano in Italia.

le sue linfe vitali, ossia i quattro colossi Unilever, Montelez, Nestlé e Lactalis

un'organizzazione agricola, Confagricoltura - presieduta da Massimiliano Giansanti - che a rimorchio di queste potenze fa la foglia di fico per agevolare l'assalto di queste multinazionali alla Dieta Mediterranea.

Palazzo della Valle e UnionFood fino ad ora hanno scelto di non rispondere agli attacchi avanzanti da parte di Palazzo Rospigliosi. Ma da quanto si apprende continuano a lavorare a Mediterranea. E il progetto prosegue con altre adesioni.