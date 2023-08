Meeting Rimini, Lollobrigida: Lavorare con Africa per aumentare produzioni e qualità. Italia vuole tornare centrale nel Mediterraneo

“Troppo spesso le nazioni cosiddette progredite hanno fatto lavorare l'Africa per l'Italia o per l'Europa. Noi dobbiamo invece lavorare con l'Africa cercando di sviluppare azioni che mettano in condizioni alcuni continenti e nazioni di vedere crescere il valore produttivo e anche il valore economico delle loro produzioni.”



Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini

“Per fare questo occorre esportare tecnologie. Lo stiamo facendo anche con il contributo dell'Istituto del commercio estero, oltre delle associazioni stesse, in progetti internazionali nei quali mettiamo a disposizione la nostra capacità, la nostra formazione, le nostre tecnologie per riuscire a dare la possibilità a chi ha un potenziale” prosegue Lollobrigida

"L'Africa ha il 65% dei terreni arabili del pianeta, ha acqua nel sottosuolo, possibilità di sviluppare una quantità di produzione molto elevata e anche una qualità molto elevata se educata al concetto della qualità. Per questo ci siamo messi a disposizione ed è uno dei più importanti risultati del Governo, dobbiamo esportare questo tipo di mentalità, riacquisendo in pochi mesi quella centralità, specie nell'area del Mediterraneo, che l'Italia aveva avuto per secoli" sottolinea il ministro.



“Il cibo è cultura, tradizione, lavoro, sono filiere che vanno costruite con una divisione equa ed equilibrata del valore economico. Abbiamo raccolto alcune sfide, insieme alle associazioni agricole, come quella di riuscire a coniugare l'esigenza dello sviluppo delle filiere con il valore della qualità, un aspetto che per l'Italia è connaturato anche alla nostra economia, oltre che alla nostra cultura. Il nostro valore aggiunto non sarà mai quantità di produzione, ma sempre qualità. E la qualità va spiegata, raccontata riuscendo però a realizzarla anche nei Paesi in via di sviluppo, che è l'elemento centrale, a mio avviso, della sfida della cooperazione".