Mercati agroalimentari, Pallottini: numeri confermano ruolo strategico dell’ingrosso. Siamo opportunità per chi produce e consuma. VIDEOINTERVISTA

"E' stata una giornata per noi molto significativa perché abbiamo messo intorno intorno al tavolo tutto il sistema della filiera agroalimentare e il sistema istituzionale, che in qualche modo ha a che vedere con i nostri mercati. Ne è uscita riconfermata la funzione che noi svolgiamo, i numeri che ci ha presentato Ambrosetti hanno reso in maniera evidente l'importanza e il ruolo strategico dei mercati, ma la cosa che devo dire che più mi ha fatto piacere è un riconoscimento da tutto il settore che vede in queste infrastrutture una opportunità sia per chi produce sia per chi consuma quindi adesso sta a noi lavorare per dare seguito a questi stimoli che sono emersi".

Così ad AGRICOLAE Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, a margine dell’evento organizzato da Italmercati e The European House – Ambrosetti: “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso” .

"Le sfide principali sono ridare un ruolo istituzionale a livello nazionale al sistema dei mercati, fare entrare i mercati all'interno di grandi provvedimenti normativi come la politica agricola comunitaria, come i contratti di filiera, come l'energia rinnovabile: i mercati,devono essere considerati un'opportunità per il Paese".