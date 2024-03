Miele, Pierro (Lega): Governo al fianco degli apicoltori con misure concrete

“C’è chi dall’opposizione cerca di usare gli apicoltori per attaccare il governo, ma dimostra di non sapere di cosa sta parlando. Proprio grazie alla tenacia dell’Italia, nell’ambito della revisione della Direttiva Breakfast, è stata possibile in Ue l’indicazione obbligatoria in etichetta di tutti i paesi di origine e delle percentuali esplicitate in ordine decrescente. Il sottosegretario con delega al settore, Luigi D’Eramo si è battuto per ottenere il risultato più ambizioso e la massima trasparenza proprio per difendere i nostri produttori dalla concorrenza sleale dei Paesi terzi. Nell’ambito della nuova Pac le risorse per la filiera sono passate da 9 a 17 milioni di euro. Non solo, il Masaf sta lavorando per definire quanto prima il disciplinare di un Sistema di qualità nazionale e presto partirà una campagna di comunicazione mirata a incentivare i consumi di mieli di qualità come sono quelli italiani. Niente spot, ma misure molto concrete per sostenere e valorizzare una filiera strategica del Made in Italy”.

Così in una nota il deputato della Lega, Attilio Pierro, membro della commissione Agricoltura di Montecitorio.