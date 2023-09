Migranti, Lollobrigida: far crescere Africa lavorando con Africa. Basta mercato degli schiavi

"Il discorso della presidente Meloni all'Onu è stato alto, anche moralmente. Nessuno si può girare dall'altra parte rispetto a quanto sta accadendo: il fenomeno migratorio è un business per persone che invece dovrebbero stare in galera, degli sciacalli che approfittano della sofferenza umana. Dobbiamo evitare qualsiasi conflitto, sia quelli classici che quelli asimmetrici. Il discorso di Giorgia Meloni ha puntato ad affermare lo stop all'immigrazione illegale e, insieme, ad un piano di sviluppo di quei paesi. Tutto questo attraverso il Piano Mattei, per far crescere l'Africa".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione del suo intervento nel talk di approfondimento politico "Dritto e Rovescio" di Rete 4.

"Francia e Germania non hanno governo nazionalisti, ma serve consapevolezza che il problema migratorio e comune e che nessuno deve essere lasciato solo. L'atteggiamento europeo è diverso perché il Governo italiano affronta la questione in tutte le sedi internazionali, per avere una "postura più rigida" sul problema".