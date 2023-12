Montepulciano, l’audizione alla Comagri camera delle cinque regioni coinvolte sull’utilizzo del nome del vitigno in etichetta

"Le nostre denominazioni sono 16 e tutte coinvolte in vini in cui c'è il Montepulciano, tra cui il Rosso Conero che raggiunge il 100%. Il percorso del decreto etichettatura, in particolare dell'art.16 comma 5 ci lasciava tranquilli prima della modifica, quando è stato messa in discussione l'impossibilità di lasciare a uso esclusivo di un vitigno per un territorio. Questo era sancito in maniera precisa: un conto è il nome del vino, che non deve portare in confusione il consumatore, che riteniamo un principio giusto, mentre è scorretto che ogni territorio si riservi un vitigno, impedendo la comunicazione agli altri produttori. Questo perché c'è confusione con la cittadina di Montepulciano, ma noi abbiamo fatto ricorso al tribunale ordinario in ottica di trasparenza: se non si crea confusione sull'etichetta".

Così in Commissione Agricoltura Michele Bernetti, Istituto Marchigiano Tutela Vini, nelle audizioni sulle problematiche connesse all’utilizzo della denominazione del vino Montepulciano.

"Noi dovremo nascondere, secondo gli amici abruzzesi, la componentistica del nostro vino. Noi rappresentanti del Rosso Piceno, il vino principali delle marche, sottolineiamo che non menziona in nessuno caso la voce Montepulciano sul nome, mentre il vitigno è patrimonio di tutti e rientra nel disciplinare. Oggi dovremmo togliere il nome e questo è un errore, perché il termine Montepulciano è un diritto acquisito, che vogliamo mantenere. Nel 2024 dovremo inserire ingredientistica in etichetta e come faremo a inserire questo vitigno, che arriva fino all'85% del contenuto? Dovrei utilizzare Cordisco invece di Montepulciano, ma non potrei essere libero di scegliere, si tratta di un cambiamento epocale. Invece il consumatore vuole sapere", ha ribadito Giorgio Savini presidente Vini Piceni.

"Il problema del Montepulciano è antico, già nel 1998 era partito un ricorso della Toscana, ma in quel caso il Molise Montepulciano non andava bene, al contrario di quello abruzzese. Ribadisco che il vitigno è patrimonio di tutti, non esiste che qualcuno si possa accaparrare il nome: il non poterlo scrivere in etichetta va contro le norme europee e italiane, mentre ora ci vogliono far utilizzare il Cordisco", ha sottolineato nel suo intervento Alessio Di Majo, titolare della Di Majo Norante.

"Sono stato delegato dalla San Severo Doc, denominazione riconosciuta dal 1932 che parla anche dei vitigni che vengono ricompresi. Adesso non possiamo mettere il nome Montepulciano e nemmeno possiamo dire che viene dalle uve di questo vitigno. Dobbiamo cercare di recuperare da questa ingiustizia e fermare l'avidità degli agricoltori abruzzesi. Il decreto del San Severo doc è del 1968, come quello del Montepulciano: allora perché penalizzare altri cinque regioni? Chiedo giustizia su questo punto, ha concluso Pistilli, delegato della San Severo Doc.