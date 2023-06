Nasce “Confindustria agroalimentare della prima trasformazione”. INTERVENTI DI: Valente (Italmopa), Cremonini (Assocarni), Ferrari (Assalzoo)

È stato presentato in data odierna, presso la sede di Confindustria, il progetto di Federazione tra Assalzoo - Associazione Nazionale tra Produttori di Alimenti Zootecnici, Assocarni - Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame e Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia.

Il nuovo soggetto federativo, denominato ‘Confindustria agroalimentare della prima trasformazione’ che, in questa prima fase, rappresenta settori merceologici con un fatturato complessivo superiore a 25 miliardi di euro rappresenterà, in seno a Confindustria, l’Industria italiana della filiera della prima trasformazione alimentare.

"Per noi è molto importante questo percorso in ambito confindustriale per testimoniare l’importanza di appartenere a questa associazione rappresentativa. Il nuovo soggetto avrà il compito di trattare temi comuni poiché sentivamo il bisogno di essere più rappresentati come categoria, per avere piu peso, piu forza, per affrontare, dopo un confronto interno, le tematiche che ci presentavano con maggiore consapevolezza. In tal modo, i nostri associati saranno cosi rappresentati davanti alle Istituzioni e, in uno scenario in continua evoluzione, il fatto di avere un peso maggiore è una mossa vincente" dichiara Andrea Valente, presidente Italmopa.

Le tre associazioni continuano ad esistere con le loro specificità e la loro storia. Questa unione però avrà un solo soggetto a rappresentarle, in tal senso abbiamo già definito la governance dell’associazione. Noi, come imprenditori abbiamo la mission di costruire qualcosa capace di rappresentare e tutelare i nostri interessi" conclude Valente.

Questo progetto federativo farà si che si creino sinergie utili per le nostre imprese. Un obiettivo era quello di capitalizzare le risorse a disposizione. Volevo a tal proposito sottolineare la specificità di questa federazione, di primo livello e molto legata al settore agricolo" evidenzia Serafino Cremonini, Presidente Assocarni.

"L’unione presentata oggi nasce all’insegna di due parole chiave: una è focus, perché dobbiamo focalizzarci in questa parte di filiera in cui parlare di sovranità alimentare è di grande attualità. La seconda è senso di responsabilità, perché ciò che stiamo facendo avrà un ritorno per tutti gli associati. Per quanto riguarda il nome, oggi a noi interessava presentare il soggetto in sé ha l’agro perché ci interfacciamo sul mondo agro ma noi abbiamo un focus sulla prima trasformazione" conclude Serafini.

"Nelle nostre associazioni sono i know-how differenti che creano sinergia. L’associazione è aperta anche ad altri soggetti che abbiano però i nostri fini e scopi. Per adesso ci siamo noi tre poi valuteremo chi arriva e si vuole unire" sottolinea Silvio Ferrari, Presidente Assalzoo.