Natura, via libero definitivo Consiglio Ue su ripristino 20% ecosistemi terrestri e marittime entro 2030

Ripristino degli ecosistemi terrestri e marini

Le nuove norme contribuiranno a ripristinare gli ecosistemi degradati negli habitat terrestri e marini degli Stati membri, a raggiungere gli obiettivi generali dell’UE in materia di mitigazione e adattamento climatico e a migliorare la sicurezza alimentare.

Il regolamento impone agli Stati membri di stabilire e attuare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell’UE entro il 2030 .

Il regolamento copre una serie di ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprese le zone umide, le praterie, le foreste, i fiumi e i laghi, nonché gli ecosistemi marini, comprese le fanerogame marine e i letti di spugne e coralli.

Fino al 2030, gli Stati membri daranno priorità ai siti Natura 2000 nell’attuazione delle misure di ripristino.

Sugli habitat ritenuti in cattive condizioni , come elencati nel regolamento, gli Stati membri adotteranno misure per ripristinare:

almeno il 30% entro il 2030

almeno il 60% entro il 2040

almeno il 90% entro il 2050

Sforzi di non deterioramento

Gli Stati membri si impegneranno per prevenire un deterioramento significativo delle aree che:

hanno raggiunto buone condizioni grazie al restauro

ospitano gli habitat terrestri e marini elencati nel regolamento

Proteggere gli impollinatori

Negli ultimi decenni, l’abbondanza e la diversità degli insetti impollinatori selvatici in Europa sono diminuite drasticamente. Per affrontare questo problema, il regolamento introduce requisiti specifici per misure volte a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 al più tardi.

Misure specifiche per l’ecosistema

Il regolamento stabilisce requisiti specifici per diversi tipi di ecosistemi, compresi terreni agricoli, foreste ed ecosistemi urbani.

Gli Stati membri metteranno in atto misure volte a migliorare due di questi tre indicatori: la popolazione di farfalle delle praterie, lo stock di carbonio organico nei terreni minerali delle terre coltivate e la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad elevata diversità. Altre misure chiave di questa nuova legge sono l’aumento della popolazione di uccelli forestali e la garanzia che non vi sia alcuna perdita netta negli spazi verdi urbani e nella copertura delle chiome degli alberi fino alla fine del 2030.

Gli Stati membri metteranno in atto misure volte a ripristinare le torbiere drenate e a contribuire a piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello dell’UE. Per trasformare almeno 25.000 km di fiumi in fiumi a corso libero entro il 2030, gli Stati membri adotteranno misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali.

Piani nazionali di ripristino

Secondo le nuove regole, gli Stati membri devono pianificare in anticipo e presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino , mostrando come raggiungeranno gli obiettivi. Devono inoltre monitorare e riferire sui propri progressi, sulla base di indicatori di biodiversità a livello dell’UE.

Prossimi passi

Il regolamento sarà ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore. Diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Entro il 2033, la Commissione esaminerà l’applicazione del regolamento e i suoi impatti sui settori agricolo, della pesca e forestale, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.

Sfondo

Il 22 giugno 2022 la Commissione europea ha proposto una legge sul ripristino della natura, nell’ambito della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, che fa parte del Green Deal europeo. Oltre l’80% degli habitat europei sono in cattive condizioni. Gli sforzi compiuti in passato per proteggere e preservare la natura non sono stati in grado di invertire questa preoccupante tendenza.

Ecco perché, per la prima volta in assoluto, il regolamento si propone di adottare misure non solo per preservare ma anche per ripristinare la natura. Il regolamento aiuterà l’UE a rispettare i suoi impegni internazionali, in particolare il quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montréal concordato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15).