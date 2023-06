Nuovo Mercato Florovivaistico di Genova. Il Centro Agroalimentare di Genova amplia servizi e offerta prodotti

Presentato oggi il nuovo Mercato Florovivaistico di Genova realizzato dal Comune di Genova tramite Spim e gestito da Società Gestione Mercato.

Con la presenza delle imprese florovivaistiche, quello che era il Mercato Ortofrutticolo di Genova, a 13 anni dal trasferimento nella nuova sede, completa così il processo di trasformazione che lo ha portato a diventare un Centro Agroalimentare di rilevanza nazionale.

La struttura si sviluppa su una superficie di 81.000 mq di cui 34.000 mq coperti ED è costituita da tre padiglioni principali:

– Il Mercato Ortofrutticolo che occupa 24.000 mq

– il Padiglione logistico e dei servizi che utilizza 8.000 mq

– il Mercato Florovivaistico che si sviluppa su 2.000 mq

Vi sono insediate e operano 24 aziende grossiste dell’ortofrutta, 22 di logistica e servizi, 11 del settore florovivaistico. Risultano occupati 530 lavoratori in forma diretta e circa 5.500 nell’indotto. Nel complesso vi transitano oltre 2.500 persone al giorno tra grossisti, personale dipendente, acquirenti, trasportatori, fornitori.

Con il nuovo Mercato Florovivaistico, Società Gestione Mercato ha completato e integrato le sue diverse attività.

Da tredici anni c’è il padiglione tradizionale dedicato alla commercializzazione dell’ortofrutta che movimenta quasi 2 milioni di quintali all’anno garantendo l’incontro tra le esigenze della produzione, quelle della distribuzione tradizionale, della GDO e del settore Horeca grazie al lavoro degli operatori grossisti che operano su tutto il territorio ligure fino alla Costa Azzurra, nel basso Piemonte e nella bassa Lombardia. Un punto di riferimento per produttori nazionali e internazionali nonché per tutta l’agricoltura ligure che ha in questo Mercato la possibilità di veicolare i suoi prodotti tipici e di qualità, non solo ortofrutticoli, come hanno dimostrato le iniziative con i Consorzi DOP.

Di fronte alla struttura principale ci sono il padiglione e gli altri spazi dedicati alla lavorazione dei prodotti e alla logistica, con investimenti in crescita sulla movimentazione delle merci sempre più smart, grazie a consegne con mezzi elettrici fino all’ultimo miglio, la digitalizzazione delle compravendite, l’ammodernamento della catena del freddo.

A queste attività si è aggiunto a fine 2022 il Mercato Florovivaistico che in questi giorni traguarda i primi sei mesi di attività nella nuova collocazione.

A questi tre poli produttivi si affianca lo sviluppo del servizio di pesatura dei container per la realizzazione della certificazione VGM in base alla normativa SOLAS. Un servizio garantito dalle 5 alle 22 dal lunedì al venerdì per venire incontro alle esigenze di trasportatori e spedizionieri, al quale si affianca la dotazione di due magazzini doganali di tipo C.

Giovanni Vassallo – Presidente Società Gestione Mercato

«La sede del Mercato florovivaistico ha caratteristiche strutturali e logistiche che la rendono un Polo di commercializzazione e logistica di eccellenza, competitivo a livello nazionale. La nuova struttura completa il ciclo di servizi del Centro Agroalimentare, creando ulteriori sbocchi per fiori e ortofrutta soprattutto sul fronte dell’internazionalizzazione dei prodotti. Questa ulteriore trasformazione consente a Società Gestione Mercato di aumentare l’efficacia delle prestazioni e fornire servizi integrati alle diverse filiere; prestazioni del resto doverose per un’azienda che, da sempre, svolge una funzione di interesse pubblico».

Fabio Massimo Pallottini – Presidente Italmercati

«In Italia intorno ai Mercati all’Ingrosso gravitano oltre 3.000 imprese che garantiscono 26.000 posti di lavoro. I 150 milioni di Euro del PNRR stanziati per i Mercati agroalimentari italiani genereranno un giro d’affari ulteriore di 2,8 miliardi di Euro annui (oggi ammonta a 10 miliardi) e altri 7.000 posti di lavoro. Un primo passo necessario ma non sufficiente a mettere a terra il reale potenziale dei 21 Mercati agroalimentari principali italiani che aderiscono a Italmercati.

Proprio per questo stiamo lavorando per far aumentare le risorse del PNRR destinate agli investimenti dei Mercati. E il ruolo delle istituzioni locali, anche di quelle liguri, può rappresentare un sostegno decisivo per raggiungere questo obiettivo.

Con questo nuovo Mercato Florovivaistico il Centro Agroalimentare di Genova si conferma una delle strutture più innovative, capace di adeguarsi alle nuove esigenze del commercio e della logistica, sostenendo l’affermazione del Made in Italy che resta uno degli obiettivi strategici di Italmercati».