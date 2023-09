Obesità e tumori, il doppio fardello dei paesi in via di sviluppo. Come la globalizzazione ha colpito dall’Africa all’Asia e il ruolo dell’agricoltura

Obesità e aumento dei casi di tumore. Sono questi i due elementi che negli ultimi anni caratterizzano i paesi in via di sviluppo, con tassi di crescita superiori al 30% rispetto alle nazioni occidentali. Si tratta di uno degli effetti più immediati della globalizzazione che ha investito il continente africano e molta parte dell'Asia, portando a stili di vita poco salutari e al consumo di cibo dalle carenti qualità nutritive -spesso junk food dall'alto tasso di sale o bevande ricche di zucchero- trovandosi quindi a dover fronteggiare il doppio fardello della malnutrizione e dell'obesità al contempo.

Centrale diventa allora il ruolo dell'agricoltura in grado di assicurare lo sviluppo economico dei paesi più poveri, garantendo nel contempo una coscienza imprenditoriale che significa anche consapevolezza culturale e alimentare. Sullo sfondo il pericolo del cibo sintetico che potrebbe assoggettare ulteriormente i paesi in via di sviluppo alle dinamiche occidentali, precludendogli fattori di crescita.

Obesità e globalizzazione

"Una volta considerato un problema solo nei paesi ad alto reddito, il sovrappeso e l'obesità sono ora drammaticamente in aumento nei paesi a basso e medio reddito, in particolare negli ambienti urbani. La stragrande maggioranza dei bambini in sovrappeso o obesi vive nei paesi in via di sviluppo, dove il tasso di aumento è stato superiore di oltre il 30% rispetto a quello dei paesi sviluppati" sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

"Nel 2019, si stima che 38,2 milioni di bambini sotto i 5 anni fossero in sovrappeso o obesi" prosegue la Who (World Health Organization) in un suo report. "In Africa, il numero di bambini in sovrappeso sotto i 5 anni è aumentato di quasi il 24% dal 2000. Quasi la metà dei bambini sotto i 5 anni che erano in sovrappeso o obesi nel 2019 viveva in Asia".

Tumori e globalizzazione

Fortemente correlato al tema alimentare e globalizzazione è quello che riguarda l'aumento dei casi di tumore nei paesi a medio e basso reddito. L'abuso di alcolici e di carne rossa o lavorata (assai differente da un utilizzo moderato all'interno di una dieta sana ed equilibrata), l'utilizzo di prodotti dall'alto contenuto di sodio e basse proprietà nutritive ed ancora l'uso di bevande zuccherate sono tutti fattori partecipanti dell'incremento dei tumori nei paesi in via di sviluppo.

Paolo Vineis (Ordinario di Epidemiologia Ambientale all’Imperial College di Londra) trova nella globalizzazione parte del problema, responsabile di impatti ambientali nocivi sul territorio e di consumi alimentari non corretti. "I tumori complessivamente stanno aumentando soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa stiamo assistendo ad un preoccupante aumento di casi di cancro» dichiara Vineis. E tra gli effetti scatenanti per alcuni tipi di tumori vi è "l’alimentazione, in particolare la carne lavorata aumenta il rischio di tumore al colon retto".

Dello stesso avviso Nicoletta Dentico, (Responsabile del programma Salute Globale Society for International Devolpment, SID) che sposta l'attenzione su come l'abuso di alcolici tra i più giovani abbia avuto effetti esasperanti. «Il 4,1% di tutti i casi di tumore sono attribuibili all’alcol" sottolinea. "Un incremento che si è registrato soprattutto nell’est europeo, nei paesi asiatici, Cina, Vietnam, India e Africa sub sahariana dove accanto al fumo di sigaretta, l’alcol è il fattore scatenante per molti tumori».

Secondo recenti dati l'occidentalizzazione dei consumi e degli usi nel continente africano ha causato negli ultimi tre decenni, in Paesi quali il Burkina Faso, il Ghana, il Togo e il Benin ad una esplosione dei tassi di obesità: cresciuti anche del 1400 per cento, con l'ulteriore e concreto rischio di contrarre diversi tumori.

Inoltre sebbene il cancro resti una malattia più diffusa nei Paesi “ricchi” rispetto a quelli “poveri” o “in via di sviluppo” ciò che preoccupa è come in quest'ultimi i tumori siano sempre più frequenti e aumentino a ritmi molto più rapidi che in Europa, come emerge nel rapporto dal titolo “Global Cancer Statistics 2020”, prodotto in collaborazione dall’American Cancer Society (ACS) e dall’International Agency for Research on Cancer (IARC), in cui sono analizzati i dati relativi a 36 tumori in 185 diversi Paesi del mondo.

Il ruolo dell'agricoltura e il pericolo cibo sintetico

Su questo sfondo -appare adesso chiaro- gioca un ruolo centrale il tema alimentare e di conseguenza agricolo. Non solo servirà garantire un approvvigionamento alimentare in grado di sfamare una popolazione mondiale in crescente crescita (che ha il suo epicentro nei paesi in via di sviluppo), ma occorrerà garantire sempre più del cibo di qualità in grado di fornire i nutrienti necessari ed evitare l'insorgenza di malattie.

Se da una parte le multinazionali del Food e dell'High Tech stanno puntando con decisione sul cibo sintetico capace di garantire "cibo" in produzioni industriali (così da scalare il prezzo nella Gdo) ma di cui non si conoscono ad oggi gli effetti sulla salute, ciò precluderebbe l'ulteriore sviluppo dell'Africa e dei paesi "poveri" dell'Asia e dell'America. In tal modo li si renderebbe ancora vassalli e assoggettati alle dinamiche occidentali, o detto ancor meglio si andrebbero a finanziare ed arricchire quelle multinazionali che proprio ai danni dei paesi in via di sviluppo e delle Pmi di tutto il mondo fanno affari. Non sfuggirà che l'ulteriore conseguenza derivante dall'utilizzo del cibo sintetico o di laboratorio sarà quello di precludere lo sviluppo agricolo, e dunque economico, di quei paesi che proprio nell'agroalimentare possono vedere una delle modalità più efficaci per affrancarsi dalla povertà e sviluppare una propria coscienza imprenditoriale, e che significa anche coscienza culturale della propria storia e tradizioni.