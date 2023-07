Ocm vino, ecco l’AVVISO: ridotte soglie investimento minimo per progetto, obbligo giustificare ragionevolezza costi e linee guida manuale rendicontazione che filiera aspetta

Pubblicato sul sito del Masaf il decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n.385535, recante "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023", e i relativi allegati.

Tra le novità che emergono figura la riduzione della soglia minima di investimento per progetto (euro 500.000,00), le soglie minime di finanziamento per paese (euro 200.000,00 per Paese terzo e euro 100.000,00 per Paese "emergente" sulla base della definizione di detti Paesi e Aree geografiche prevista dall'allegato 17 al bando).

Altra novità è l'obbligo di presentare programmi per non più di 5 Paesi terzi ed all'interno di detti Paesi, ove presenti non più di due aree geografiche le stesse devono prevedere la promozione per non più di tre Paesi dell'area geografica).

Inoltre si segnala che l'allegato 10 riguardante i costi ammissibili reca indicazioni per gli operatori riguardo le giustificazioni dei costi esposti nel programma di promozione prevedendo l'obbligo di presentare n. 03 preventivi per ciascuna attività prevista od in alternativa laddove non sia possibile presentare i tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti; Con l'obbligo, per gli operatori, di attenersi ad un manuale di rendicontazione delle spese le cui linee guida non sono ancora state rese pubbliche.

Altra novità l'introduzione di una valutazione "qualitativa" riguardo l'ammissibilità dei programmi proposti e la definizione di una griglia "unica" di assegnazione dei punteggi previsti per l'inserimento dei programmi nelle rispettive graduatorie (operante sia per i programmi proposti a livello nazionale, multiregionale e regionale).

Tra le novità che emergono figura inoltre la percentuale degli operatori dimezzata dal 10 al 5 per cento.

Scadenza per la presentazione dei progetti di promozione nazionali: 13 settembre 2023, ore 15.00

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il link con il decreto e i relativi allegati della Misura Promozione dell'OCM Vino - Decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535, avviso presentazione progetti campagna 2023/2024

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20043