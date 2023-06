Ocm vino, filiera scrive a Masaf: ecco i nostri suggerimenti. La lettera. Masaf: li valutiamo positivamente e apprezziamo responsabilità mostrata

In vista della Conferenza Stato Regioni del 7 giugno nel corso della quale si dovrà discutere e approvare il prossimo decreto sull'Ocm vino Promozione terzi, l'Alleanza delle Cooperative Italiane-agroalimentare, Assoenologi, CIA – Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini scrivono una lettera agli uffici Masaf con cui inviano i propri suggerimenti.

Le organizzazioni esprimono "vivo apprezzamento" - nella bozza di lettera intercettata da AGRICOLAE - per la possibilità di ritenere ammissibili le spese effettuate, per i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto.

Come ritengono positiva la possibilità di consolidamento degli sbocchi di mercato e la pubblicazione, da parte di AGEA, di un manuale dei controlli.

Restano alcuni punti su cui - secondo la filiera - c'è ancora da lavorare come la questione delle Associazioni temporanee, i criteri di valutazione, gli elementi dei progetti e i progetti multiregionali.

Il ministero, interpellato da AGRICOLAE, sottolinea ed apprezza la responsabilità dimostrata dalla filiera e accoglie positivamente i suggerimenti espressi.

In particolare, precisa, valuta in maniera positiva:

la possibilità di prevedere che non tutti i soggetti partecipanti siano obbligati a espletare tutte le attività previste dal progetto, né ad andare necessariamente in tutti i Paesi target contemplati dal progetto e, dall’altra, per ampliare ulteriormente le opportunità per i beneficiari, che i paesi target vengano considerati per macro-aree, con la possibilità di differenziazione all’interno delle stesse;

l’importanza di ripristinare i due criteri che sono stati eliminati rispetto a quelli attualmente vigenti («soggetti che producono e commercializzano prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati»);

e infine di fissare una tempistica per AGEA entro la quale viene stipulato il contratto e liquidato l’acconto.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera in formato PDF e a seguire in forma testuale:

OCM VINO SUGGERIMENTI FILIERA

"Egregio Capo Dipartimento,

facendo seguito alla lettera di filiera inviata il 3 maggio u.s. e in riferimento alla riunione concernente lo schema di decreto ministeriale in oggetto, svoltasi il 31 maggio u.s. presso codesto Ministero, siamo a riportare le osservazioni e i suggerimenti già espressi in sede di riunione.

Ci preme innanzitutto sottolineare nuovamente l’importanza e la strategicità che la misura OCM Promozione nei mercati dei paesi terzi riveste per le imprese operanti nel settore vitivinicolo, a maggior ragione in considerazione delle difficoltà connesse all’attuale congiuntura economica e geopolitica. Per tale motivo, riteniamo assolutamente prioritario rispettare delle tempistiche che permettano alle imprese vitivinicole italiane di avviare le attività promozionali a partire dalla data del 16 ottobre p.v., requisito essenziale per non perdere terreno rispetto ai nostri competitor europei.

A tale proposito, esprimiamo un vivo apprezzamento per la disposizione contenuta nello schema di decreto che prevede la possibilità di ritenere ammissibili le spese effettuate dopo tale data, per i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto (articolo 8, comma 4).

Un altro importante elemento di novità è la previsione della pubblicazione, da parte di AGEA, di un manuale dei controlli (articolo 14, comma 2), utile per i beneficiari della misura affinché siano preventivamente informati in merito alle corrette modalità di rendicontazione delle proprie attività progettuali.

Inoltre, valutiamo positivamente la previsione di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, relativa alla possibilità di consolidamento degli sbocchi di mercato. Tuttavia, al fine di rendere davvero efficace e massimizzare i benefici di tale disposizione, crediamo che sia necessario specificare nel testo che il conteggio degli anni debba partire dalla presente annualità della misura, cioè dalla campagna 2023/2024. Come abbiamo avuto modo di segnalare durante la riunione, ci risulta, infatti, che tale previsione sia stata specificata anche nelle rispettive normative di altri Stati membri, e riteniamo pertanto che tale previsione – essendo il risultato di un lungo confronto condiviso a livello europeo – debba trovare adeguata rilevanza nell’articolato.

Di seguito riportiamo gli elementi che ci sembrano di maggiore criticità, con alcuni suggerimenti per una possibile revisione del testo.

Associazioni temporanee: oggi, le ATI e ATS consentono la partecipazione anche alle imprese vitivinicole di minori dimensioni economiche, che altrimenti non avrebbero i requisiti minimi di accedere alla misura promozione. L’obiettivo, pertanto, è superare in maniera collettiva i vincoli e le soglie minime di investimento previste. Al riguardo, il combinato disposto tra l’articolo 3, comma 2 – che stabilisce che «i soggetti partecipanti a progetti di ATI, Consorzi, Associazioni, Federazioni, reti di impresa devono partecipare unitariamente alle attività previste per ciascun Paese terzo» – e l’articolo 5, comma 2 – cioè «i partecipanti possono presentare un solo progetto, anche al livello regionale»), avrebbe, a nostro avviso, l’effetto di ridurre drasticamente il numero di beneficiari dei progetti di promozione, soprattutto a discapito delle piccole e medie imprese – nonché delle tipologie di attività svolte e dei paesi target, a scapito della capacità promozionale dell’intero sistema paese. Prevedere che tutte le imprese partecipanti, indistintamente dalle categorie e dalle disponibilità di prodotto/budget, partecipino unitariamente a ciascun mercato del Paese terzo, per giunta con le stesse azioni (seppure diversificate), creerebbe difficoltà insormontabili nel portare avanti progetti collettivi, all’interno dei quali, ad oggi, convivono imprese di tutte le dimensioni economiche. Ciò, peraltro, sarebbe in contrasto con il criterio di valutazione volto a premiare i soggetti che presentano una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese.

A tal proposito, al fine di dare in ogni caso seguito alle richieste di maggiore coerenza e omogeneità dei progetti presentati, si suggerisce da una parte di poter prevedere che non tutti i soggetti partecipanti siano obbligati a espletare tutte le attività previste dal progetto, né ad andare necessariamente in tutti i Paesi target contemplati dal progetto e, dall’altra, per ampliare ulteriormente le opportunità per i beneficiari, che i paesi target vengano considerati per macro-aree, con la possibilità di differenziazione all’interno delle stesse.

Con riferimento a tale punto, si segnala la necessità di modificare anche la definizione di ATI e ATS di cui all’articolo 3, comma 1, lett. h).

Anche in ragione di una restrizione delle modalità di partecipazione alle aggregazioni, si chiede la possibilità, per il singolo soggetto beneficiario, di poter partecipare a più di un progetto al livello regionale, sebbene con la definizione di un numero massimo (due o tre).