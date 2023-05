Ocm vino, Francia pronta a partire: ecco bando Promozione. In Italia riunione con filiera solo rimandata, saranno presenti vertici Masaf che stanno valutando richieste

I cugini d'oltralpe, competitor da sempre dei produttori vitivinicoli italiani, sono già pronti per promuovere il vino nel mondo. Il bando francese è stato emesso e reso pubblico. Gli operatori vitivinicoli della Francia hanno tutto il tempo per organizzarsi al meglio e partire per i programmi il cui avvio è previsto il prossimo 16 ottobre.

In Italia la Direzione competente sconvoca la riunione con la filiera (prevista il 3 maggio) che - preoccupata - prende carta e penna e scrive nella serata di ieri chiedendo un confronto.

In realtà - da quanto si apprende - la riunione è stata sconvocata perché il capo dipartimento era impegnato su altri fronti in maniera inderogabile e intenzione è partecipare - d'ora in poi - a tutte le riunioni con la filiera per trovare la quadra condivisa.

Preoccupate anche le regioni che - da quanto ha potuto visionare AGRICOLAE - si scambiano opinioni per fare squadra ed arrivare a un compromesso da presentare agli uffici ministeriali che si limiti - dato il mancato coinvolgimento - a una sola annualità.

Mentre in Italia si discute, la Francia lo scorso 23 aprile ha emanato il proprio bando che prevede la possibilità per gli operatori francesi di formulare le proprie proposte a partire da domani 5 maggio per programmi di attività che decorreranno dal prossimo 16 ottobre per terminare il 31 dicembre 2024.

Un decreto che nella sua impostazione delinea con semplicità e chiarezza tutti quegli aspetti decisivi per i programmi di promozione.

E ai quali in Italia si sta ancora lavorando a seguito del tavolo di confronto delle autorità comunitarie con l’amministrazione italiana verso la quale è stata attivata la procedura di correzione finanziaria per 30 milioni di euro a seguito di contestate inadempienze applicative della misura sul tema della valutazione qualitativa dei programmi e del mancato recepimento del principio della “ragionevolezza dei costi” prevista dall’art. 21, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021.

Una 'ragionevolezza' dei costi che i francesi hanno risposto nell'Annexe 1 (Liste exhaustive des types d’évènements éligibles, des preuves de réalisation à fournir et des coûts retenus par évènement)

Qui di seguito la definizione per ciascuna azione:

La tipologia di spesa ammessa;

La dimostrazione della realizzazione della spesa;

Le regole di eleggibilità dei vini promossi sui diversi mercati internazionali;

La “ragionevolezza dei costi” se > € 40.000;

se > € 40.000; I giustificativi richiesti per l’attività promozionale condotta in ciascun paese di destinazione;

Le indicazioni operative richieste per ciascuna azione.

Un capitolo del documento (3.9) interviene espressamente proprio sui “costi ragionevoli” che vengono molto semplicemente definiti e declinati per ciascuna tipologia di spesa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che recita testualmente:

Nei settori di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l’attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di prevedere il pagamento del sostegno sulla base di tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Nel fissare tali tassi fissi, tabelle e somme forfettarie, gli Stati membri tengono conto delle specificità regionali o locali e basano il calcolo su documenti giustificativi che dimostrano che il calcolo rispecchia il prezzo di mercato delle operazioni o delle azioni oggetto dell’intervento di cui trattasi.

In Italia invece, da anni, attraverso il portale attivato da AGEA per la rendicontazione delle spese promozionali sostenute dalle migliaia di operatori che hanno accesso annualmente alla misura agevolativa, vengono disposti tutti gli strumenti volti a garantire quanto previsto dalle norme comunitarie.

Proprio quegli elementi che stanno generando preoccupazioni delle Regioni e delle organizzazioni della filiera.

Altra considerazione che emerge dall’esame del testo è quella della profonda disparità di trattamento tra gli operatori francesi e quelli italiani in materia di giustificativi delle spese sostenute e portate a rendicontazione per essere poi validate nella fase di collaudo finalizzato al riconoscimento del diritto all’aiuto comunitario.

In buona sostanza, confrontando le norme francesi con il manuale delle procedure di rendicontazione attivate dallo stato Italiano appare evidente l'aggravio delle procedure poste a carico degli operatori italiani che stanno determinando non poche “tensioni” commerciali con gli importatori e distributori stranieri (soprattutto i plurimandatari ovvero coloro che nel proprio portafoglio commerciale dispongono di produzioni vinicole provenienti dai diversi Paesi europei) che di fatto attivano e gestiscono le attività promozionali convenute con le aziende italiane e che non comprendono tutti i “paletti” posti a carico degli operatori italiani (foto geolocalizzate, registrazione degli eventi realizzati, presenza, da remoto, degli addetti ai controlli nell’ambito delle attività di degustazione condotte sui mercati esteri, dimostrazione delle prove di ingaggio e pagamento del personale incaricato per la realizzazione delle attività promozionali, ecc. .

Regole e procedure che non trovano riscontro con le disposizioni francesi e che ove non “armonizzate” anche in Italia rischiano di penalizzare la competitività delle azioni promozionali italiane con tutte le ovvie conseguenze in materia di incremento dei flussi di esportazione del vino italiano.

Intanto gli operatori attendono notizie dalla prossima Conferenza Stato – Regioni prevista il 10 maggio sperando di poter essere al più presto messi in condizione di competere efficacemente con le imprese d’oltralpe che da domani, al contrario degli operatori italiani, potranno pianificare i propri piani d’investimento promozionale a sostegno dei vini francesi.

Il ministero - sempre da quanto apprende AGRICOLAE - è al lavoro per trovare una soluzione compatibile con le contestazioni Ue e sta valutando le richieste della filiera e la soluzione adottata dalla Francia.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il bando francese:

DECISION INTV-POP-2023-23 ouverture AAP 2023 SS - PUBLI