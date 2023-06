Ocm vino, Masaf non accoglie richieste regioni: si deve aspettare audit Ue. CSR straordinario il 14. Ecco il nuovo decreto

Tutti al lavoro sul decreto Ocm vino per trovare la quadra definitiva per arrivare all'ok definitivo in una Conferenza Stato Regioni straordinaria prevista il prossimo 14 giugno. Riunione durante la quale si faranno anche gli 'aggiustamenti richiesti dal Mef in merito alle fideiussioni, all'Iva e ai metodi di erogazione.

Il Masaf ritrasmette dunque alle regioni il nuovo testo del decreto senza però - spiega - accogliere alcune delle richieste delle regioni che ora avranno tempo fino alle ore 16 del 12 giugno per trasmettere le osservazioni.

"Si ritiene - scrive il Masaf alle regioni - che l’osservazione presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze possa essere accolta ed inserita come disposizione del Decreto Ministeriale, in quanto coerente con l’impianto generale dello schema di decreto in discussione".

In relazione alle raccomandazioni della Conferenza Stato-Regioni, il Masaf informa che "non è possibile accogliere la raccomandazione proposta di emendamento riportata al primo punto dell’elenco puntato in quanto in contrasto con quanto richiesto dai Servizi della Commissione nel corso della bilaterale tenutasi per discutere e risultanze dell’Audit sulla misura".

In relazione al secondo punto dell’elenco puntato, precisa "che il testo in discussione abroga il decreto del ministro n. 3893/2019 e che, pertanto, era stato ritenuto necessario precisare l’applicazione provvisoria di tale decreto solo per l’annualità 2022/2023 ancora in corso di esecuzione, risultando esaurite le attività delle annualità precedenti. La proposta di emendamento è stata accolta".

In relazione al terzo punto dell’elenco puntato, il Masaf "precisa che tale previsione non è contenuta nel decreto in discussione ma sarà prevista dall’Avviso del Ministero".

In relazione al quarto punto dell’elenco puntato, secondo il ministero "la raccomandazione è in contrasto le osservazioni rappresentate dei servizi della Commissione europea nel corso dell’ultimo Audit. Pertanto, non è possibile accogliere tale suggerimento".

Infine, in relazione all’ulteriore richiesta della Conferenza Stato-Regioni, il Masaf "precisa che la modifica proposta è oggetto di ulteriore approfondimento con i Servizi della Commissione e che, allo stato, l’emendamento non possa essere accolto. Non appena si concluderà l’interlocuzione con la Commissione, si relazionerà la Conferenza del risultato.

