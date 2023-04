Ocm vino, modifiche marginali a decreto per dare piu tempo a operatori e recepire osservazioni Ue. Italia rimanda la palla a Bruxelles

Conclusa da poche ore la riunione tenutasi al ministero delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare tra i dirigenti Masaf e la filiera. Oggetto dell'incontro: il prossimo decreto e relativo avviso dell'Ocm vino Promozione Paesi terzi.

La bozza, da quanto apprende AGRICOLAE dai vertici Masaf, sarebbe pronta per il via libera e - dopo esser stata sottoposta al ministro per l'ok politico - sarà resa nota alla filiera per eventuali segnalazioni in vista della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio. Semaforo verde al testo previsto la prossima settimana.

Sempre da quanto si apprende, sarebbero previste alcune modifiche marginali al decreto ministeriale 3893/2019.

A pesare l'audit in corso con la Commissione Ue che ha operato una correzione finanziaria di 30 milioni di euro sui progetti in Sicilia e nazionali destinati al finanziamento della misura.

In vista del prossimo audit previsto il prossimo 17 maggio nel corso del quale gli uffici di Bruxelles chiederanno conto all'Italia di come ha recepito le contestazioni, il Masaf avrebbe intenzione di modificare l'articolo relativo alla valutazione della congruità dei prezzi rimandando la palla alla stessa Commissione Ue: sarà infatti data contezza di come l'Italia ha recepito le indicazioni europee chiedendo agli stessi uffici europei di fare una valutazione sulla congruità del valore proposto.

Per dare la possibilità agli operatori di lavorare in serenità, sempre da quanto si apprende, sarebbe intenzione infine del dicastero di via Venti Settembre di consentire agli operatori di poter rendicontare i progetti previa graduatoria definitiva. Con relativo utilizzo delle risorse.

Da quanto si apprende infine, alle prossime riunioni con la filiera sarà d'ora in poi sempre presente anche il capodipartimento.