Ocm vino, rappresentante PCM ‘stoppa’ Verardi (Masaf) e concede la parola a tutte le regioni. CSA rinviato al 6 giugno

Working in progress sul decreto Ocm vino. Mentre l'incontro con la filiera - al quale hanno partecipato tra gli altri il capo dipartimento delle Politiche competitive e della qualità e il capo della segreteria tecnica - è stato proficuo - come confermato dal Masaf - per raccogliere le istanze degli operatori e andare incontro alle loro esigenze, non sembra essere andato altrettanto bene la riunione del Comitato Speciale Agricoltura tra il ministero (rappresentato dalla dirigente Isabella Verardi), il rappresentante della Presidenza del Consiglio e le regioni che si è svolto nel corso della stessa mattinata.

Durante la discussione ci sarebbe stata una certa tensione relativa alle osservazioni della Verardi rispetto alle proposte emendative al testo formulate dalle regioni in maniera unitaria.

In assenza dei vertici del ministero il dirigente del Masaf, dopo l'intervento della regione Veneto che chiedeva di poter visionare le motivazioni dell'audit comunitario, si è detta intenzionata a troncare la riunione ma il funzionario della Presidenza del Consiglio è intervenuto per dare la possibilità di parola ai rappresentanti delle altre regioni che avevano chiesto di intervenire.

In sostanza le regioni hanno chiesto: autonomia nella gestione dei plafond di propria competenza attraverso l'emanazione dei bandi regionali; chiarimenti e precisazioni dei criteri indicati nella bozza deputati a stabilire la griglia di valutazione qualitativa dei programmi; l'eliminazione della norma che uniforma le modalità di presentazione dei programmi attraverso i soggetti collettivi come le Ati, consorzi e Rti e associazioni che rischia di bloccare (secondo le regioni) la partecipazione delle piccole e medie imprese e la promozione nei paesi minori.

A fronte di 30 milioni di euro contestati dalla Commissione Ue e dei rilievi della Corte dei Conti, il ministero sta cercando di trovare una soluzione condivisa per evitare che in futuro ci si ritrovi nella stessa situazione. Sembra essere inevitabile che le regioni 'virtuose' rischino di essere messe sullo stesso piano di quelle meno virtuose.

E in alcuni casi sembra che l'approccio con il quale viene gestita la situazione possa aumentare il gap attualmente presente tra Masaf-Regioni-filiera. Una gap da colmare e sul quale i vertici Masaf stanno lavorando.

Il 7 è prevista la Conferenza Stato Regioni e il giorno prima una riunione straordinaria nuovamente in Csa per cercare di trovare la quadra senza andare allo scontro attivando in extrema ratio un Dpcm.