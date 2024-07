Ocse-Fao: mercati agricoli guidati prossimo decennio da economie emergenti, da India ad Africa fino all’Asia. In calo la Cina

Negli ultimi 20 anni le economie emergenti hanno sempre più guidato lo sviluppo del mercato agricolo globale e si prevede che continueranno a farlo nel prossimo decennio, ma con cambiamenti regionali legati ai cambiamenti demografici e alla nuova ricchezza economica. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione per la Cooperazione e sviluppo economico (OCSE) e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

L’OCSE-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 è il principale riferimento globale per le prospettive a medio termine dei mercati delle materie prime agricole e l’edizione di quest’anno segna la ventesima edizione della pubblicazione congiunta. Per due decenni, il rapporto ha analizzato le tendenze dei fattori demografici ed economici della domanda e dell’offerta di materie prime agricole, ha previsto i cambiamenti nei luoghi di produzione e consumo e ha valutato i conseguenti cambiamenti nei modelli commerciali agricoli internazionali.

Un cambiamento notevole previsto per il prossimo decennio è il ruolo crescente dell’India, del Sud-Est asiatico e dell’Africa sub-sahariana e il ruolo in declino svolto dalla Cina. Mentre nel decennio precedente la Cina ha rappresentato il 28% della crescita del consumo globale di agricoltura e pesca, si prevede che la sua quota di domanda aggiuntiva nel prossimo decennio scenderà all’11%, a causa non solo del calo demografico e della crescita più lenta del reddito, ma anche del alla stabilizzazione dei modelli nutrizionali.

Si prevede che l’India e i paesi del Sud-Est asiatico rappresenteranno il 31% della crescita dei consumi globali entro il 2033, grazie alla crescita della popolazione urbana e al crescente benessere. Tra le regioni prevalentemente a basso reddito, si prevede che l’Africa subsahariana contribuirà con una quota considerevole del consumo globale aggiuntivo (18%), principalmente a causa della domanda di cibo guidata dalla crescita della popolazione.

Si prevede che il consumo totale di agricoltura e pesca (come cibo, mangimi, carburante e altre materie prime industriali) crescerà dell’1,1% annuo nel prossimo decennio, con quasi tutto il consumo aggiuntivo previsto nei paesi a basso e medio reddito. Si prevede che l’apporto calorico alimentare aumenterà del 7% nei paesi a medio reddito, in gran parte a causa del maggiore consumo di alimenti di base, prodotti animali e grassi. L’apporto calorico nei paesi a basso reddito crescerà del 4%, troppo lentamente per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile di fame zero entro il 2030.

“Questo Outlook è servito come un prezioso riferimento per la pianificazione politica, fornendo una solida base di prove e dati per le prospettive a medio termine per i mercati delle materie prime agricole. Nel corso del prossimo decennio, si prevede che i volumi delle materie prime agricole scambiate a livello globale aumenteranno tra le regioni esportatrici nette e le regioni importatrici nette, ma con spostamenti regionali che rifletteranno l’aumento del consumo globale in India e nei paesi del sud-est asiatico”, ha affermato il segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann. “Mercati agricoli ben funzionanti, riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari e forme di produzione più produttive e meno inquinanti rimarranno di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare globale e per garantire che i mezzi di sussistenza rurali possano trarre beneficio dalle catene di valore agroalimentari globali”.

"Le Prospettive confermano la necessità di attuare strategie che colmino i divari di produttività nei paesi a basso e medio reddito per aumentare la produzione interna e incrementare i redditi degli agricoltori", ha affermato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu.

Ocse prevede che la crescita della produzione agricola sarà guidata principalmente dall’aumento della produttività sui terreni esistenti piuttosto che dall’espansione dell’area coltivata, portando a un calo dell’intensità delle emissioni globali di gas serra (GHG) dell’agricoltura. Allo stesso modo, si prevede che una parte significativa della crescita della produzione di bestiame e pesce deriverà anche da miglioramenti della produttività, sebbene anche l’espansione degli allevamenti contribuirà alla crescita della produzione. Si prevede pertanto che le emissioni dirette provenienti dall’agricoltura aumenteranno del 5% nel periodo di proiezione.

Nonostante questi previsti miglioramenti della produttività, in particolare nei paesi meno produttivi dell’Africa e dell’Asia, si prevede che persisteranno significativi divari di produttività, mettendo a dura prova i redditi agricoli e la sicurezza alimentare e aumentando la domanda di importazioni alimentari da parte dei paesi. I divari tecnologici, l’uso limitato di input e le condizioni climatiche naturali rimangono alcuni dei fattori chiave alla base delle disparità nella produttività agricola.

Il buon funzionamento dei mercati internazionali delle materie prime agricole rimarrà importante per la sicurezza alimentare globale, poiché il 20% delle calorie viene scambiato e i mezzi di sussistenza rurali possono trarre vantaggio dalla partecipazione ai mercati e alle catene di valore agroalimentari globali.

Le cause alla base dei picchi dei prezzi agricoli internazionali registrati nel 2022 si stanno attenuando e si prevede che i prezzi reali di riferimento internazionali per le principali materie prime agricole riprendano la loro leggera tendenza al ribasso nei prossimi 10 anni; tuttavia, questo rapporto rileva che ciò potrebbe non riflettersi sui prezzi dei prodotti alimentari al dettaglio locali.

L’Outlook di quest’anno presenta uno scenario che simula l’impatto del dimezzamento delle perdite alimentari lungo le catene di approvvigionamento e degli sprechi alimentari a livello di vendita al dettaglio e di consumo entro il 2030. Lo scenario prevede una potenziale riduzione del 4% delle emissioni globali di gas serra agricole entro il 2030, distribuita in modo relativamente uniforme tra i paesi. indipendentemente dai livelli di reddito. Si prevede inoltre un calo dei prezzi alimentari, con conseguente aumento dell’assunzione di cibo nei paesi a basso e medio reddito rispettivamente del 10% e del 6%, riducendo potenzialmente il numero di persone sottonutrite di 153 milioni (-26%) entro il 2030. Lo scenario evidenzia potenziali benefici per i consumatori e l’ambiente, ma evidenzia anche le sfide per i produttori, poiché prezzi alla produzione più bassi e una diminuzione della produzione avrebbero un notevole impatto sui loro mezzi di sussistenza.

Come nelle edizioni precedenti, l’Outlook offre proiezioni decennali per cereali, semi oleosi, oli vegetali, zucchero, carne, pesce, latticini, nonché cotone, radici e tuberi, legumi, banane, frutta tropicale e biocarburanti. Le proiezioni di mercato costituiscono la base per gli indicatori sulla nutrizione e sulle emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura. I punti salienti delle materie prime basati sui capitoli dedicati includono:

Si prevede che la domanda di cereali continuerà ad essere guidata dall’uso alimentare, seguito da vicino dall’uso dei mangimi. Nel 2033, il 41% di tutti i cereali sarà consumato direttamente dall’uomo, il 36% sarà utilizzato come mangime per animali, mentre il resto sarà trasformato in biocarburanti e altri prodotti industriali.

Si prevede che le sfide in termini di rendimento persisteranno per i semi oleosi, con i principali produttori che registreranno una crescita lenta o un calo della resa, in particolare in Indonesia e Malesia per l’olio di palma, e nell’Unione Europea e in Canada per i semi di colza.

La carne di pollame dominerà la crescita del settore della carne, principalmente a causa della sua relativa convenienza e dei vantaggi nutrizionali percepiti. Si prevede che rappresenterà il 43% del totale delle proteine ​​della carne consumate entro il 2033.

Si prevede che la produzione mondiale di latte crescerà dell’1,6% annuo nei prossimi dieci anni, più velocemente di quella della maggior parte degli altri importanti prodotti agricoli. La maggior parte della crescita avverrà in India e Pakistan.

Oltre l’85% della produzione ittica aggiuntiva prevista deriverà dall’acquacoltura, portando la sua quota nella produzione ittica globale al 55% entro il 2033.