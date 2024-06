Olanda, Prandini: la nuova Europa non lasci più spazio ai furbi: basta privilegi. Ora reciprocità controlli e fiscalità equiparata

"Uno dei temi che dovrebbero essere affrontati nella nuova Europa (quella che si verrà a definire dopo il voto di sabato e domenica) è quello della reciprocità ed equiparazione delle norme fiscali e sanitari, mettendo fine alle conflittualità che si verificano attualmente fra gli Stati membri. E' inaccettabile che nel 2024 l'Europa tolleri paradisi fiscali che creano una concorrenza sleale tra Stati e imprese".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in merito a quello che viene definito "Effetto Rotterdam". Ovvero all'Olanda i cui porti sono utilizzati da molti Gruppi e Paesi extra Ue per introdurre in Europa prodotti che non supererebbero altrimenti i requisiti richiesti da nazioni come Italia, Francia e Spagna.

"Purtroppo l'Olanda è un paese che, soprattutto negli ultimi anni con il suo Commissario, si è distinto nel creare una percezione errata degli agricoltori. Come se l'inquinamento derivasse dal loro lavoro. E' vero l'opposto", prosegue il presidente Coldiretti.

"Mentre si è cercato di banalizzare il problema dell'inquinamento e di demonizzare il lavoro Primario della terra, è stata ridotta la capacità produttiva all'interno del contesto europeo e dei singoli Stati membri, importando dagli altri Paesi. [A differenza di quanto accadeva negli altri Paesi del mondo, dalla Russia, alla Cina fino agli Emirati con il New Dawn - ndr]. E non a caso a farlo era proprio l'Olanda, porto franco di ingresso di derrate alimentari che non vengono controllate con la stessa attenzione con cui vengono controllate dagli altri Paesi membri dell'Europa", continua ancora Prandini.

E le conseguenze? "Sono pesanti sia in termini economici che ambientali", spiega ancora il presidente Coldiretti. "Basti pensare quanto sono costate all'Italia la Xylella e la Cimice asiatica. Quando viene introdotto in un Paese un insetto che non ha il suo diretto antagonista, viene violato l'ecosistema del posto. Non a caso l'Australia preserva le proprie dinamiche di biodiversità, e l'attività dei propri agricoltori, con regole molto severe alla dogana".

"Quando infatti un carico viene sdoganato in un porto all'interno dell'Unione europea, non è più soggetto a controlli da parte degli altri Stati membri. Motivo per cui alcuni Gruppi scelgono i porti dove i controlli sono minori e l'ingresso delle merci è più facile.

E non è un caso che l'Olanda in questo si sia sempre contraddistinta per non volere un sistema più attento in tal senso. Questi privilegi riconosciuti ad alcuni Paesi Ue devono cessare. Occorre una fiscalità equiparata e controlli reciproci. Gli stessi imposti alle aziende italiane ed europee. Altrimenti continuerà ad essere l'Europa dei furbi".

Infine Prandini pone l'accento sulla necessità di preservare i propri marchi storici: "purtroppo - spiega - c'è stata disattenzione negli anni passati. Occorre oggi tutelare i marchi e le filiere agroalimentari nell'ottica di redistribuire il valore e non cedere a meccanismi di ricatto da parte dei grandi Gruppi".

