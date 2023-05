Olio, Lollobrigida: qualità sia elemento cardine per promozione e informazione su Made in Italy. Contrastiamo standardizzazione cibo. VIDEO

“La cosa più facile per noi è raccontare le nostre produzioni, l’olio italiano è unico nelle sue declinazioni e differenziazioni. Altri paesi producono quantità maggiori ma noi produciamo la qualità maggiore. E proprio la qualità è lo strumento da utilizzare per la promozione. Vogliamo poi spiegare a tutti che il sistema di classificazione ed etichettatura deve essere in grado di chiarire alle persone ciò che stanno comprando.”



Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento all’incontro “Extravergine e sostenibilità”.

“Questi sono gli elementi vincenti del sistema Italia, serve il coraggio di fare una scelta. La scelta può essere quella della standardizzazione perdente per l’Italia ma non solo, oppure scegliere di elevare la qualità e farlo diventare elemento principe dell’informazione.

Questo è un modello che applichiamo a tutti i nostri prodotti italiani. Abbiamo delle eccellenze agroalimentari, come il vino e l’olio, che devono essere raccontate. Ad esempio la possibilità di scegliere tra tanti tipi di olio c’è solo in Italia e questo è un punto di forza.

Il confronto costante è da applicare ovunque e noi come ministero lo stiamo facendo, quando si ragiona in una ottica di filiera allora si ragiona in maniera vincente. Se poi sappiamo raccontare bene i nostri prodotti allora ne beneficerà tutto il sistema. I prodotti di qualità si pagano ma i benefici per il consumatore non sono solo quelli del palato e del gusto ma anche del benessere. Vogliamo invece contrastare chi stigmatizza prodotti di qualità come i nostri, non raccontandoli e condizionando il consumatore verso le produzioni delle multinazionali, prive di rispetto per l’ambiente e dei lavoratori.”