Olio, Zucchi: importante arrivare a un sistema di qualità nazionale legato alla sostenibilità. VIDEOINTERVISTA

"L'incontro di oggi aveva due macro focalizzazioni. La prima era quella di "Cos'è oggi la sostenibilità in agricoltura in Italia", quindi la mappatura che ha sviluppato il comitato scientifico che ha portato 57 topics, temi tra i più diversi che hanno toccato tutti gli ambiti della sostenibilità a 360 gradi. La parte ambientale che è quella più conosciuta, poi quella sociale e quella economica per dare la giusta retribuzione agli agricoltori. Infine c'è il tema nutrizionale e della comunicazione di questa sostenibilità."

Così ad AGRICOLAE Giovanni Zucchi a margine dell’incontro su “Extravergine e sostenibilità”.

"Questo lavoro è stato un lavoro poi condiviso con tutti gli stakeholder della filiera, che hanno validato le priorità all'interno di questi temi ed è stato poi "matchato" con un'altra ricerca molto interessante sviluppata su 1500 consumatori per capire come oggi il consumatore (quindi non i produttori) vive la sostenibilità. C'è grande confusione, il primo output, la prima risposta della ricerca è questa e c'è bisogno di rassicurazione. Da qui l'idea di immaginare un percorso che arrivi a un sistema di qualità nazionale, ossia un Sqn che esiste su alcune altre filiere magari in un modo leggermente differente, legata alla sostenibilità.

Si mette quindi insieme il percorso di qualità del prodotto e la qualità del fare agronomia in campo. Questo inoltre permette di dare un valore aggiunto anche nutrizionale, in modo tale che il consumatore abbia da un lato il piacere di dire "sto facendo una buona cosa" e dall'altro lato l'interesse nell'acquisire un prodotto che gli dà dei vantaggi, giacchè alcuni extravergine hanno qualità nutrizionali di fatto medicali.

Con questo percorso stiamo cercando perciò di far sedere tutti gli attori della filiera con le loro esigenze. siamo felici che sia stato presentato in presenza del ministro e ci auguriamo che possa valutare questo documento che gli abbiamo regalato come spunto per questo percorso verso un SQN."