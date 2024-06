Olive Oil World congress 2024 a Madrid. Parteciperà il presidente Gennaro Sicolo

La prima edizione del Congresso Mondiale dell’Olio d’Oliva (OOWC) si terrà presso l'Auditorium del Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo (CSIC) a Madrid il 26, 27 e 28 giugno 2024. Questo primo evento si terrà nella capitale spagnola nell’anno corrente, anche se il progetto è iniziato ufficialmente nel 2023 con "On the Road to OOWC”. Cambierà sede ogni anno e le attività legate all'olio d'oliva Extravergine saranno organizzate in tutto il mondo.

Questo evento ha diversi obiettivi: il primo dei quali è quello di riunire leader globali provenienti da diverse parti del settore olivicolo per condividere le loro competenze in materia di innovazione e gli ultimi sviluppi del campo. Un altro intento è quello di sensibilizzare i consumatori in merito all'olio d'oliva Extravergine e alle sue qualità benefiche. Altri obiettivi includono l'analisi di casi di successo e strumenti di marketing per migliorare l'efficienza delle vendite del settore e raggiungere una migliore comprensione dei processi di produzione, ricerca e vendita dell’olio d’oliva Extravergine. Con lo slogan "Assaggialo, divertiti, è olio d'oliva", le principali realtà mondiali vengono invitate a partecipare. Al Congresso Mondiale dell’Olio d’Oliva, in data 28 giugno, parteciperà Gennaro Sicolo, Presidente di CIA Puglia, Vice Presidente CIA Nazionale, Presidente di ITALIA Olivicola e Vice Presidente del Comitato Consultivo Internazionale COI che prenderà parte alla tavola rotonda: “Il consumo dell’olio d’oliva nel mondo” nel segmento “Commercio e Consumo”.

OOWC è un progetto collaborativo di Agrifood Comunicazione in collaborazione con il settore internazionale. Offre sia alle istituzioni che alle imprese la possibilità di partecipare ai suoi comitati e di decidere le diverse attività da organizzare. È un progetto che cerca di coinvolgere tutte le parti della catena dell’olivicoltura per contribuire con le loro competenze. In definitiva, vogliono inviare un messaggio coerente a tutti i consumatori di questo prodotto.

Il congresso è organizzato da AgroBank, la Giunta Regionale di Castilla-La Mancha attraverso il marchio “Campo y Alma” e la Giunta Regionale dell'Andalusia attraverso il suo marchio “Gusto del Sur” come sponsor Platino, “Grupo Interóleo”, “Balam Agriculture” e “Agrocolor” come sponsor Oro, e “Kubota” come sponsor Argento. “Agrotec”, quotidiano portoghese specializzato nel settore agricolo e “Oleo” in Spagna, sono Media Partner dell'OOWC.