Oltrebosco, Gesmundo: a dimora 20 milioni di piante in 2 anni grazie alla collaborazione pubblico-privato

“Abbiamo idea di piantare in due anni 20 milioni di piante. 20 milioni di piante sembra una cosa...” – è entusiasta all’annuncio della prossima sfida Vincenzo Gismundo, Segretario generale della Coldiretti, alla presentazione di Oltrebosco s.r.l., nuova società per la gestione e la rigenerazione del patrimonio boschivo italiano, pubblico e privato che vedrà la partecipazione del CAI, di BF e Sorgenia – “E per stock da 5 milioni di piante alla volta abbiamo già trovato dei partner finanziatori. Questi 5 milioni di piante avranno come partner tecnico e se mi consentite anche scientifico, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, che ci daranno le piantine che hanno a dimora e che stanno facendo crescere, perché saranno le piante autoctone italiane che noi andremo a mettere a dimora".

"Però le metteremo a dimora con una grande differenza rispetto a tutti quelli che sono stati i progetti messi in campo sino ad oggi. Se penso ad esempio alla grande realtà comunicazionale di Milano con Boeri, quando hanno piantato 40 mila alberi e poi a distanza di 2 o 3 anni non ne è rimasto solo uno in piedi, perché si sono tutti quanti seccati - prosegue Gesmundo -. Sono stati abbandonati a se stessi.

Le nostre saranno praticamente 20 milioni di piante accudite, gestite, dai nostri flororivaisti, da tutti quelli che saranno che parteciperanno a questo tipo di progetto. Riprendo una frase di Confucio che amava dire che la pianta migliore piantata era quella di 20 anni prima, ma contemporaneamente diceva che la più bella in assoluto è quella che si pianta oggi.

Allora se è vero come era vero già oltre 2000 anni fa quello che diceva Confucio, lo facciamo nostro, per i nostri giovani, per l'economia di questo nostro paese, per la produzione di biomasse e di legname che può essere in qualche modo anche utile per l'industria del mobile italiano, che importa quasi l'80-90% del legname per le sue attività industriali".