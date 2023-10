Oltrebosco, Perri (Sorgenia): L’obiettivo con BF, CAI e FederForeste è dare vigore alla filiera del legno. VIDEOINTERVISTA

"Sorgenia è una delle società componenti di questa nuova realtà che stiamo costruendo con gli amici di Bonifiche Ferraresi, CAI è di FederForeste. E'un soggetto che ha come obiettivo principale quello di valorizzare il patrimonio boschivo italiano e quindi ridare un po di respiro, considerando che oggi l'Italia è il Paese che importa tanta materia prima, tanto legno all'estero e non riesce a valorizzare i propri boschi. Valorizzare chiaramente in un concetto di ecosostenibilità, che è il primo obiettivo che ci siamo dati. Ma oltre alla sostenibilità anche la valorizzazione per tutto quello che può essere un indotto ,sia in te rmini sociali - per rioccupare i territori - e sia in termini economici per, ripeto, dare un po più di vigore alla filiera del legno Italia. Questo è l'obiettivo".

Così ad AGRICOLAE Carlo Perri, AD Sorgenia, in occasione della presentazione del progetto Oltrebosco al Villaggio Coldiretti in Circo Massimo, a Roma.