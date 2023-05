Origin Italia porta a Macfrut i modelli di successo dell’ortofrutta italiana DOP e IGP

In occasione di Macfrut (Rimini Expo Centre 3-5 maggio), Origin Italia sarà presente, con Ismea, con un ricco programma di showcooking e un workshop sulla comunicazione di successo del settore. L’ortofrutta italiana DOP e IGP sarà quindi protagonista dell’evento di Rimini con l’obiettivo di valorizzare la filiera ortofrutticola dell’agroalimentare italiano e per far conoscere alcune esperienze di successo di comunicazione dell’ortofrutta italiana DOP e IGP.

I modelli vincenti saranno al centro del seminario dal titolo “La comunicazione di successo dell’ortofrutta italiana DOP IGP” organizzato come detto da Origin Italia, in collaborazione con Ismea in programma il 4 maggio alle 10 presso lo stand Ismea (padiglione D5 stand 027-067). Il convegno sarà introdotto da Fabio Del Bravo, dirigente Ismea, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Consorzi di Tutela della Mela Val Di Non DOP, Patata di Bologna DOP, Arancia Rossa di Sicilia IGP, Mela Alto Adige IGP, Cipolla Rossa di Tropea IGP, e Patata della Sila IGP.

Nel corso del workshop ciascun consorzio condividerà alcune esperienze di successo di comunicazione del marchio IG e sarà quindi l’occasione per conoscere alcuni dei progetti di promozione di prodotti della filiera ortofrutticola IG che hanno avuto un riscontro positivo sul posizionamento e sull’ampliamento del mercato.

Durante le tre giornate della manifestazione si susseguiranno anche una serie di showcooking con abbinamenti e ricette dove protagonisti saranno i prodotti dell’ortofrutta italiana DOP e IGP. Tra cui l’Arancia di Ribera DOP, la Patata di Bologna DOP, la Mela Alto Adige DOP, la Mela Val di Non DOP, la Cipolla Rossa di Tropea IGP, il Pomodoro di Pachino IGP, la Patata della Sila IGP e l’Arancia Rossa di Sicilia IGP.