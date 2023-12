Pac, Caner: destiniamo quasi 7mln euro a E. Romagna. Un segno tangibile per sostenere la ripartenza

Oggi in Consiglio regionale abbiamo approvato una modifica importante al Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto, che riguarda il trasferimento di quasi 7 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna. Un’azione di solidarietà a sostegno delle zone rurali della Riviera colpite dall’alluvione del maggio scorso, che verrà attuata anche dalle altre Regioni come concordato tra tutti gli assessori regionali e il ministro Lollobrigida. Il Veneto è la prima regione a procedere e lo fa con spirito di solidarietà per dare un aiuto concreto ai colleghi romagnoli”.

Lo dice l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, annunciando l’approvazione del contributo regionale a favore dell’Emilia Romagna pari all’1% della quota FEASR, ovvero di 2.722.745,88 euro all’anno per un totale di 6.689.793,32 euro di spesa pubblica.

“Alla luce dei bandi del primo anno di vita del CSR 2023-2027, rafforziamo con ulteriori 19 milioni i bandi per gli interventi SRA 10 ‘Gestione attiva di infrastrutture ecologiche’ e con ulteriori 10 milioni di euro i bandi dell’intervento SRA 29 ‘Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica’ che stanno raccogliendo crescente interesse dagli agricoltori, oltre le nostre previsioni – prosegue Caner -. La modifica al Complemento regionale e l’adeguamento del fabbisogno finanziario viene soddisfatto senza ridurre l’impegno in tutti gli altri interventi già definiti e nei territori, in particolare per le zone montane della nostra Regione”.