Pac, Cerreto (FDI): subito 2,4 miliardi per 722 mila aziende agricole. Grazie al ministro Lollobrigida vince il sistema paese con nuova guida Agea

"Grazie al ministro Lollobrigida, Agea erogherà per la prima volta con puntualità gli anticipi Pac. Come sempre saremo dalla parte degli agricoltori e vince il sistema paese grazie alla nuova guida . Agea.722 mila aziende agricole potranno da oggi avvalersi di 2,4 miliardi quale sostegno PAC erogati da Agea. Un risultato straordinario che come ha sostenuto il Ministro Lollobrigida è la prima volta viene dato sostegno in maniera così precisa e puntuale con controlli che forniscono garanzie e certezze agli agricoltori.Gli aiuti della nuova PAC consentono agli imprenditori agricoli di poter programmare considerato che il piano strategico per l'Italia prevede aiuti per 37 miliardi in 5 anni." Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto a margine della conferenza stampa svolta questa mattina presso il Masaf.