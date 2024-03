Pac: Foti (Fdi), revisione è vittoria del governo Meloni

“L’approvazione in sede Europea della revisione della Politica Agricola Comune, è una vittoria tutta italiana che ha il sapore di riscatto. Grazie al governo Meloni, e al sapiente lavoro del ministro Lollobrigida, il comparto agricolo vedrà un profondo rinnovamento, mirato a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, sempre nel rispetto di una tutela ambientale che non deve però trascendere in folli ideologie ambientaliste. Verranno così, in parte, riparati gli errori commessi negli anni ai danni di un settore primario per l’Italia e fondamentale per l’Europa”.



Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.