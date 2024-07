Pac, Prandini (Coldiretti): “servono 100 miliardi di euro per stare al passo di Usa e Cina”

Roma - “La Pac in Europa vale 386 miliardi di euro in totale fino al 2027. Trentacinque miliardi di euro in Italia. A chi dice che la Politica agricola comune pesi troppo sul bilancio europeo serve ricordare che negli Usa il Farm bill vale 1400 miliardi di dollari in dieci anni mentre la Cina attualmente produce il 70% in più dell’intera produzione agricola dell’Unione Europea. Per stare al passo con la sfida geopolitica servono 100 miliardi di euro in più per la Pac. Alla nuova Commissione europea chiediamo di accompagnare lo sviluppo del settore, investendo concretamente su innovazione e sostenibilità”.

Lo dichiara il presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel suo intervento al panel “Il ruolo dell’Italia verso la Politica agricola comune” al Forum in Masseria a Manduria.

“Chiediamo all’Europa anche di introdurre il principio di reciprocità - aggiunge Prandini -. Le stesse regole che vengono imposte alle aziende italiane devono valere per tutti i prodotti provenienti dagli altri paesi. Se così non accade si traduce in concorrenza sleale. Il tema del caporalato di cui si dibatte molto è strettamente connesso a questa emergenza”, conclude.