Pac, Serpillo (Uci): produzione interna non copre fabbisogno, sovranità alimentare a rischio. VIDEOINTERVISTA

Roma -

"La giornata odierna costituisce un punto importante e conclusivo di un percorso consentito da questo bando europeo che abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire". Così Mario Serpillo, presidente UCI - Unione Coltivatori Italiani, ai microfoni di Agricolae a margine dell'evento "Smart-Pac, La Pac a portata di tutti, che si è svolto nella sede romana dell'Uci questa mattina. "Credo, mi pare, che siamo l'unica organizzazione che ha ritenuto di accogliere con entusiasmo questo progetto e che abbiamo diffuso soprattutto nel Meridione d'Italia, nelle regioni che maggiormente hanno serie difficoltà legate a una serie di fattori molto importanti che stanno condizionando il mondo dell'agricoltura la produzione e quindi mettendo in crisi il tema della sovranità alimentare. In pratica noi a luglio abbiamo chiuso il ciclo produttivo, il potenziale produttivo del nostro Paese nei confronti dei consumatori e da luglio in poi, dobbiamo acquisire cibo da altri Paesi produttori. Questa è la situazione odierna. Quindi il tema della sovranità alimentare è particolarmente in difficoltà per gli eventi climatici ma una uno dei fattori rilevanti per quanto riguarda la nostra visione è quello che abbiamo potuto ulteriormente verificare e approfondire in questo ciclo di incontri nei vari territori. È lo spopolamento delle aree interne e oggi difettiamo di oltre 1.800.000 lavoratori nel nostro Paese, soprattutto nel settore, nell'area dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato in generale. Cominciamo ad avvertire il vuoto che ci deriva dai fenomeni dello spopolamento da una parte delle aree interne, ma anche dal fenomeno della denatalità”.