Pac, Vitale (Agea): anticipati di 6 mesi i controlli per dare certezza, 2024 sarà pilastro del sistema agricolo. VIDEOINTERVISTA

"Il prossimo anno costituirà il primo pilastro di un sistema economico agricolo. Lo annunciamo con enfasi perché è un momento particolare e allo stesso tempo per la prima volta riusciamo a pagare con certezza l'ambito del sistema economico agricolo, 2 miliardi e 400 milioni, non solo per il primo pilastro ma anche per lo sviluppo agrario".

Così ad AGRICOLAE Fabio Vitale, presidente Agea, che entra nello specifico delle misure per gli anticipi della Pac, presentati oggi al Masaf.

"Questo è solo un inizio, fondamentale per un paese come l'Italia collaborare con le regioni, gli organismi pagatori regionali, il Ministero, i centri di assistenza agricola. Dovevamo far capire che c'è un collante istituzionale dove, come ricordava anche il Ministro, al centro c'è l'agricoltore: un segnale fortissimo.

Ci saranno sicuramente delle sbavature, ma è una sfida per tutti e noi siamo orgogliosi di avere ottenuto questo risultato. Questo è il primo anno di programmazione e difficilmente si è visto nel primo anno di programmazione avere una risposta istituzionale così forte.

È una PAC complessa, come ricordavano anche i presidenti dell'associazione di categoria, compilare la PAC quest'anno con l'introduzione degli ecoschemi, dove c'è un equilibrio tra sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale.

Che cosa ha comportato dal nostro punto di vista? Una grossa difficoltà sul piano dei controlli, perché in precedenza le domande si bloccavano e l'agricoltore non gli veniva comunicato il perché non avveniva l'erogazione. Noi abbiamo anticipato di sei mesi in sistema dei controlli per arrivare ad oggi e qui abbiamo dato certezza. Evitiamo che ci siano delle contrapposizioni e soprattutto evitiamo che gli danno all'agricoltore.

Questo lo trasformeremo il prossimo anno, come ho detto con la conferenza stampa, nella domanda automatica, cioè noi faremo la domanda pre-compilata e daremo in congruo anticipo la notizia del credito dell'agricoltore che lo potrà utilizzare nella sua gestione dell'economia reale e qualità".