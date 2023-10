Pallottini: Centrale del Latte è tornata al comune di Roma e ai romani. Valorizzare risorsa e contrastare desertificazione

‘Il consumo del latte fresco fa parte della storia di Roma e del Lazio nonché è uno dei pilastri dell’economia italiana. La Centrale del Latte è ritornata a far parte della comunità locale ed è vicina al mondo di chi produce e di chi consuma il latte’ commenta Fabio Massimo Pallottini Presidente della Centrale del Latte di Roma in occasione delle iniziative del Villaggio della Coldiretti allestito al Circo Massimo, a Roma. ‘È innegabile il senso di orgoglio che nutre la Capitale nei confronti del marchio Centrale del Latte di Roma. Dal momento in cui gli azionisti di questa società sono anche i produttori che lavorano il latte nella campagna romana, la Centrale del Latte rappresenta la traduzione in chiave industriale della filiera corta’.

Secondo Pallottini sono chiare le priorità da avviare: ‘Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni e Coldiretti per rivalutare la qualità e la storia di questo prodotto, svilito molto spesso dalla grande distribuzione. In questo senso è fondamentale sviluppare una politica industriale regionale per contrastare la desertificazione industriale e avviare progetti strategici per la trasformazione del prodotto. È importante lottare affinché questo prodotto non diventi una commodity ma una realtà legata ai propri attori’.