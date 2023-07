Pane, CREA. De Carlo: in discussione gli emendamenti su proposta di legge per la sua tutela. VIDEOINTERVISTA

"La legge di tutela del pane l'ho presentata ed è in discussione, entro domani saranno presentati gli emendamenti. E' importante discuterne, parlarne, per poi legiferare in maniera consapevole e il CREA gioca in ruolo fondamentale, con una visione libera di ideologie".

Così ad AGRICOLAE Luca De Carlo, presidente IX commissione del Senato, a margine dell'incontro di Roma dedicato al "Pane Nostro" organizzato dal CREA.

"Il pane è uno degli alfieri del Made in Italy, ma non l'unico, abbiamo tanti tanti prodotti tipici che esaltano le qualità organolettiche e che raccontano saperi e sapori dei nostri territori, come tanti sono i pani delle nostre regioni, un mondo affascinante".