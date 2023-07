Pane, CREA. Lollobrigida: occasione per conoscere la storia di un prodotto eccezionale evoluto grazie alla tecnologia. VIDEOINTERVISTA

"Questo libro parla di pane, cereali, anche di pubblicità ingannevole, ed è utilissimo per chi fa politica come me, per poter correggere gli errori in cui vengono indotti i cittadini che consumano, ma è anche un'occasione per conoscere la storia di un prodotto eccezionale, che si è evoluto grazie alla tecnologia".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, a margine dell'incontro di Roma dedicato al "Pane Nostro" organizzato dal CREA.

"Credo che ci sia una pianificazione in Italia che debba tenere conto dei bisogni, mentre l'Europa deve cercare la sovranità alimentare. Alcune risposte alle recenti criticità a sottolineato le difficoltà della catena di approvvigionamento. La risposta può venire dalla ricerca, con il CREA che va messo al centro del sistema Italia, insieme alle università e Agritech, trovando quelle soluzioni per una strategia che aumenti le produzioni e che possa essere messa a servizio anche dei paesi in via di sviluppo, cercando di risolvere il problema che hanno, con una autosufficienza alimentare, non con alimenti creati in laboratorio, ma con il buon esempio e la tecnologia della nostra agricoltura".