Papa: Coldiretti apparecchia tavola fraternita’ a San Pietro

Arriva a San Pietro la tavola della fraternità di Campagna Amica per dare la possibilità a tutti di gustare i prodotti della Romagna colpita dall’alluvione, dalla piadina con rucola e squacquerone al salame di Mora Romagnola, ma anche pasta al forno, pollo con le patate arrosto e torta Margherita con composta di albicocche dell’Emilia Romagna, ciliegie di Cesena e il tradizionale ciambellone. E’ l’iniziativa organizzata dagli agricoltori della Coldiretti in occasione del “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica di Papa Francesco, grazie alla fondazione “Fratelli tutti” con il mondo contadino di Campagna Amica a San Pietro per raccontare la grande solidarietà che nasce dalla terra e garantire a tutti l’accesso al ciboed esprimere affetto e vicinanza al Santo Padre.

Gli agricoltori della Coldiretti con Campagna Amica hanno avviato per l’occasione un’azione su tre direttrici: la tavola della fraternità con una tenda dove far trovare un pasto caldo anche per le persone meno fortunate, il cestino solidale da portare nei rifugi e presso i giacigli di fortuna o, meglio di sfortuna, di chi vive per strada e infine la “spesa sospesa”

Un aiuto per le persone senza fissa dimora e senza tetto (Sfd) che sono quasi centomila (96.197) e circa la metà – evidenzia Coldiretti - concentrata in 6 comuni: Roma (23,1%, oltre 22mila), Milano (quasi il 9%), Napoli (circa il 7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%), secondo l’ultimo Rapporto Eurispes. La povertà crescente – sottolinea Coldiretti – è figlia della situazione di incertezza sociale, economica e personale che attraversa come un fiume carsico la popolazione italiana da Nord a Sud intrecciando preoccupazioni e timori di ogni tipo: dalle malattie al decadimento fisico, dalla solitudine alle difficoltà economiche, dai drammatici effetti della crisi climatica fino alle guerre e alle pandemie.

“Con Campagna Amica a San Pietro abbiamo voluto dare un segno tangibile della vicinanza della filiera agroalimentare italiana alle fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche”, ha spiegato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “il nostro obiettivo è far crescere sempre di più le iniziative di solidarietà concreta che aggiungono valore etico anche a un gesto semplice ma fondamentale come il fare la spesa”.