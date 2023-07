Partnership Italia-Marocco, firmato piano di cooperazione economica, energetica e sostenibile

Il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e degli Espatriati marocchini, Nasser Bourita, e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, hanno firmato, mercoledì 5 del luglio 2023 a Roma, il Piano d'azione per l'attuazione del partenariato strategico multidimensionale tra Marocco e Italia.

In questo Piano d'Azione, l'Italia ha elogiato gli sforzi seri e credibili compiuti dal Marocco, come si evince dalla Risoluzione 2654 del Consiglio di Sicurezza del 27 ottobre 2022.

Con riferimento all'iniziativa per l'autonomia marocchina, l'Italia ribadisce inoltre “il proprio sostegno agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite per proseguire il processo politico volto al raggiungimento di una soluzione politica giusta, realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile della questione del Sahara, sulla base compromesso ai sensi della delibera 2654”.

Nello stesso Piano d'Azione, l'Italia “incoraggia tutte le parti a proseguire il proprio impegno in uno spirito di realismo e di compromesso, nel quadro di intese coerenti con le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite”.

Attraverso questo Piano d'Azione, Marocco e Italia ribadiscono la volontà, espressa nella Dichiarazione Congiunta firmata il 1° novembre 2019 a Rabat, di collocare le relazioni bilaterali nel quadro di un Partenariato strategico multidimensionale, orientato al dialogo continuo e ad una cooperazione concreta e reciprocamente vantaggiosa.

Il piano d'azione si concentra principalmente, ma non esclusivamente, sul dialogo politico e diplomatico, sulla cooperazione in materia di sicurezza e giustizia e sulla cooperazione economica, energetica e allo sviluppo sostenibile.

Copre anche la cooperazione nei settori della cultura, delle università, della ricerca e dello sviluppo, del dialogo interculturale e interreligioso, nonché della cooperazione in materia di migrazione e questioni consolari.

Il piano d'azione per l'attuazione del partenariato strategico multidimensionale tra Marocco e Italia prevede l'istituzione di un Consiglio di partenariato e dei relativi comitati.

Il Consiglio di partenariato è istituito a livello di Ministri degli Affari Esteri e si riunirà annualmente, alternandosi tra Rabat e Roma, per monitorare e definire le aree prioritarie di cooperazione e formulare raccomandazioni, valutare i progressi compiuti nell'ultimo anno, promuovere e rafforzare la cooperazione per il prossimo anno. Se necessario, può essere aperto alla partecipazione di altri ministri.

I Comitati, da parte loro, sono composti da alti funzionari, che si riuniranno per garantire il seguito e l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio di partenariato.

Sono il Comitato per il dialogo politico e diplomatico, il Comitato per la cooperazione in materia di pace e sicurezza internazionale, il Comitato per la cooperazione in materia di giustizia, il Comitato per la cooperazione economica, energetica e allo sviluppo sostenibile, il Comitato per la cooperazione culturale, accademica, di ricerca e sviluppo e dialogo interculturale e interreligioso, e il Comitato per le migrazioni e gli affari consolari.