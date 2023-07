Pecorino Romano al Fancy di NY, prima tappa del nuovo progetto da 3 milioni

Prima tappa del nuovo progetto da 3 milioni di euro PR on Top, il Fancy Food di New York, la più grande fiera dell’agroalimentare al mondo nella sua versione estiva, dove il Pecorino Romano Dop è stato protagonista assoluto del made in Italy. Adorato negli States, il Pecorino Romano nel 2022 haregistrato risultati record, prezzo medio di 12,384 dollari e boom di fatturato a +15,6%. Le eccellenze italiane, nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta hanno conquistato il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con 300 fra aziende espositrici e stand.

“Gli Stati Uniti sono per noi, da sempre, un mercato strategico su cui puntare con sempre maggior forza”, dice il presidente del Consorzio di tutela Gianni Maoddi. “La nostra attività di promozione è infatti sempre presente e infatti la presenza qui al Fancy è inserita nel nuovo progetto di promozione, PR on TOP, con cui investiremo 3 milioni di euro”. “Come già al Fancy invernale di Las Vegas, abbiamo avuto ottimi riscontri, c’è un forte interesse per il Pecorino Romano non più solo come prodotto da destinare all’industria ma anche alla ristorazione, alla grande distribuzione, ai piatti pronti e composti. La ripresa delle fiere in tutto il mondo rappresentano un’occasione unica per consolidare sempre di più, insieme alle imprese che rappresentano l’eccellenza italiana, la centralità del modello agroalimentare italiano, in difesa del Made in italy, creando nuove opportunità di crescita e maggiore competitività e consolidando il prodotto in questo mercato. Azioni che- conclude Maoddi –sono realizzabili attraverso una stretta collaborazione fra istituzioni e attori della filiera”.

E proprio da parte delle istituzioni c’è stata partecipazione e presenza allo stand del Consorzio. “Durante la manifestazione, alla quale ha partecipato una numerosa rappresentanza delle aziende associate al Consorzio, ci sono statinumerosi incontri, per esempio con l’ambasciatrice Italiana in USA Mariangela Zappia, che ci ha manifestato grande apprezzamento per il prodottoe ha dato la sua personale disponibilità nel supporto di attività promozionali a favore del Pecorino Romano”, dice il direttore Riccardo Pastore. “C’è stato poi il ministro dell’AgricolturaLollobrigida che ha rinnovato l’ammirazione nei confronti del nostro formaggio in un contesto di mercato così importante. E poi blogger, ristoratori, consumatori e curiosi che hanno espressol’interesse e la passione verso il nostro prodotto, la sua storia ed il valore di una tradizionericonosciuta”.

"PR ON TOP" è stato avviato a marzo 2023 negli USA. Si tratta di un insieme di attività che comprende la partecipazione alle più importanti fiere del settore alimentare, come appunto il Summer Fancy Food di New York e il Winter Fancy Food di Las Vegas. Il Pecorino Romano DOP sarà il protagonista di numerosi eventi e di incontri finalizzati ad aumentare il già buon numero di consumatori. Le iniziative si coniugheranno con azioni mirate di sponsorizzazione e di collaborazione con i più importanti media specializzati, ad esempio con il portale web e social SoYummy e con la piattaforma Starchefs, punto di riferimento per i professionisti della ristorazione oltre oceano.