Pesca, a Buonfiglio il primo Premio MEDAC al merito professionale

“Per il grande lavoro svolto a favore della Politica Comune della Pesca, della sostenibilità e della governance del Mar Mediterraneo, e per i suoi indiscutibili meriti nel lancio e nel funzionamento del MEDAC”.

È con questa motivazione che il Medac (Mediterranean Advisory Council-Consiglio Consultivo del Mediterraneo) ha assegnato, su proposta della Presidenza, a Giampaolo Buonfiglio il Premio al merito professionale, quest'anno alla sua prima edizione, consegnato dal presidente del Consiglio Consultivo, Antonio Marzoa Notlevsen, durante la cerimonia che si è svolta a Roma, presso il Grand Hotel Palatino, l'11 ottobre 2023.

Giampaolo Buonfiglio, presidente uscente del Medac, che ha guidato per 9 anni, ha seguito un percorso professionale molto ampio, sempre legato alle attività della Pesca e dell'Acquacoltura, nel cui ambito è attualmente presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane Pesca, presidente nazionale di AGCI Agrital (settore agro-ittico-alimentare dell'Associazione Generale Cooperative italiane), vice presidente del Medac e presidente del Consorzio unitario di ricerca Unimar.

"Come tutti sappiamo, Giampaolo Buonfiglio è stato un attore fondamentale nella costituzione e formazione del nostro Consiglio Consultivo, così come in tutti questi anni, e oggi, è una persona indispensabile e garante del miglior funzionamento del Medac - ha dichiarato nel suo intervento il presidente del Medac, Antonio Marzoa Notlevsen -Durante gli anni in cui è stato alla guida della presidenza, è riuscito a posizionare il Medac come riferimento tra tutti i Consigli consultivi […] il suo talento e il suo buon lavoro hanno contribuito all'esistenza di un'immagine solida del Medac davanti alle istituzioni comunitarie e alle altre organizzazioni, nonché davanti agli Stati membri. Dire Giampaolo Buonfiglio equivale quindi a dire Medac e spero che questo piccolo riconoscimento serva da segno della nostra gratitudine".

"È stato grazie al suo lavoro che la DG Mare ha potuto lavorare in maniera costruttiva e si sono già visti numerosi risultati positivi - ha aggiunto a seguito della consegna del Premio, Valerie Lainé, Capo Unità della Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca della Commissione Europea - Buonfiglio ha creato un metodo di lavoro nel Consiglio Consultivo, che è divenuto nel tempo uno dei Consigli Consultivi che produce il maggior numero di pareri per la DG Mare. Ringrazio lui e tutti i suoi collaboratori del Medac per avermi insegnato a lavorare nel Mediterraneo".

Alla cerimonia, che si è svolta a margine delle riunioni del Medac, hanno preso parte, in presenza e con collegamenti da remoto, la DG Mare della Commissione Europea e alcuni rappresentanti delle Amministrazioni nazionali di Italia e di Spagna, Malta e Francia.