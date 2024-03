Pesca: Bizzotto (Lega), approvata legge contro bracconaggio ittico. Segnale di forte attenzione per mondo pesca sportiva

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Senato, della legge contro il bracconaggio ittico, frutto di un lungo lavoro portato avanti da anni dalla Lega per contrastare la pesca illegale e permettere una maggiore tracciabilità del pescato a tutela degli operatori sportivi e professionali e della salute dei consumatori. Una legge di buonsenso condivisa sia dal mondo dei pescatori sportivi sia dal mondo dei pescatori di professione, e che mette ordine dopo il pasticcio legislativo che nel 2019 portò la modifica dell'art. 40 rimandando al Medio Evo la gestione dei controlli sui nostri fiumi a favore delle organizzazioni malavitose dell'Est Europa. Questa legge pone rimedio, infatti, a un errore legislativo mettendo dei punti fermi nei controlli e nella lotta al bracconaggio. Una battaglia necessaria contro queste bande criminali, provenienti soprattutto da Romania, Albania e Moldavia, che fanno razzia di risorse ittiche nelle nostre acque interne. In questi anni c'è stato un grande lavoro di cooperazione tra tutte le parti coinvolte che ha permesso di effettuare operazioni importanti di salvaguardia della fauna ittica in Veneto e in tutto il Paese. Un ringraziamento va, quindi, a tutte le guardie volontarie, ai carabinieri forestali e alla Federazione Italiana Pesca Sportiva per la preziosa collaborazione nella tutela di un settore per noi fondamentale come la pesca”.

Lo dichiara la senatrice veneta della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama e relatrice del disegno di legge.