Pesca, Buonfiglio (Alleanza Cooperative): lavorare su ammortizzatori sociali, sicurezza e stabilizzazione lavoro. VIDEOINTERVISTA

“L'alleanza delle cooperative italiane della pesca da molti anni denuncia uno stato di generale difficoltà del settore che è stretto tra varie crisi che vanno dall'aumento del costo dei carburanti alle crisi ambientali.” – così Giampaolo Buonfiglio, Presidente Alleanza Cooperative Pesca

”Stiamo vivendo l'emergenza del granchio blu in questi mesi, alle continue normative comunitarie che vengono concepite in modo, secondo noi, molto lontano dalla nostra realtà. Il riconoscimento di una importanza sociale, economica e culturale di questo settore dovrebbe passare innanzitutto per dargli dignità, dignità che passa per esempio la strutturazione degli ammortizzatori sociali di cui questo settore ha ancora bisogno, ha bisogno di una stabilizzazione del lavoro e quindi di la possibilità di pensare a un ricambio generazionale, ha bisogno di poter adeguarsi a delle norme che siano concepite in modo più attinente, più vicino a quella che è la realtà mediterranea. In tutto questo la sicurezza non è sicuramente l'ultimo, oggi qui parliamo di sicurezza e in tema di sicurezza bisogna mettere le imprese in grado di investire, considerato che i fondi comunitari non consentono di fatto, con tutte le condizionanti che ci sono, un contributo, un incentivo per investire in questo senso. Sulla sicurezza c'è molto da fare e quindi noi riteniamo che l'attenzione della politica e delle istituzioni debba affrontare dalla sicurezza agli ammortizzatori sociali, all'economia delle imprese, questo settore con più continuità e più incisività.”