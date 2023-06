Pesca, Commissione Ue: migliorata la sostenibilità ma necessari ulteriori sforzi. Progressi nella ricostituzione degli stock ittici

La comunicazione delinea dunque gli orientamenti per le proposte della Commissione relative alle possibilità di pesca per il 2024 e avvia un processo di consultazione con gli attori interessati. Le proposte mireranno a mantenere a tali livelli gli stock che hanno già raggiunto livelli sostenibili e ad aiutare altri stock ittici a riprendersi.

Sinkevičius: I pescatori e le donne traggono vantaggio economico dalla gestione di questi stock a livelli più sani. Ma devono anche affrontare sfide.

"Sono lieto che la pesca nell'Ue abbia compiuto ulteriori progressi verso la sostenibilità con un minor numero di stock sovrasfruttati. I pescatori e le donne traggono vantaggio economico dalla gestione di questi stock a livelli più sani. Ma devono anche affrontare sfide come gli alti prezzi del carburante e altre pressioni che portano al degrado della biodiversità. Il continuo impegno e dialogo con il settore e i loro sforzi hanno dimostrato di contribuire alla conservazione degli stock ittici", ha commentato Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca.

Miglioramenti nell'Atlantico nord-orientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero

La comunicazione mostra che gli stock ittici nell'Atlantico nord-orientale rientrano generalmente in valori sani e l'ultima valutazione indica i migliori risultati finora in termini di sostenibilità. Un esempio particolarmente positivo è il Golfo di Biscaglia , che nell'ultima valutazione del 2021 è diventata la prima area marittima dell'UE senza stock sovrasfruttati . Ciò dimostra che le decisioni di gestione della pesca sostenibile dell'UE stanno dando i loro frutti.

Nel Mediterraneo e nel Mar Nero , mentre gli stock stanno lentamente diventando più sani , la mortalità per pesca continua a porre difficoltà. Il tasso di mortalità per pesca per il 2020, gli ultimi dati disponibili, è il più basso finora, ma è ancora del 71% superiore al tasso di sostenibilità raccomandato. Sono quindi ancora necessari ulteriori sforzi . Inoltre, le comunità di pescatori sono colpite dai cambiamenti climatici , che portano a incertezze dovute alla diminuzione della disponibilità di stock ittici da cui dipendono per il loro sostentamento. Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).incide anche sull'accesso dei pescatori a risorse sufficienti e sono necessari ulteriori sforzi per contrastarlo, garantendo il rispetto delle misure, comprese quelle che coinvolgono i paesi terzi.

La situazione nel Baltico rimane difficile , poiché pressioni diverse dalla pesca hanno un impatto sulle popolazioni ittiche. La Commissione continuerà ad adottare misure per affrontare tutte le varie pressioni sugli stock ittici e contribuire a migliorare lo stato degli ecosistemi nel Mar Baltico. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero anche continuare i loro sforzi per invertire questa situazione attuando pienamente la legislazione dell'UE.

Lo scorso febbraio la Commissione ha proposto un pacchetto di misure per migliorare la sostenibilità e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE e affrontare molte di queste sfide, comprese quelle economiche e ambientali.

Infine, l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha avuto un impatto sulla pesca dell'UE in vari modi, soprattutto nel Mar Nero. Ha provocato continue interruzioni delle attività di pesca e dei flussi commerciali, ha avuto ripercussioni sui pareri scientifici e su alcuni negoziati a livello internazionale.

Prossimi passi

Gli Stati membri, i consigli consultivi, l'industria della pesca, le organizzazioni non governative e i cittadini interessati sono incoraggiati a condividere le loro prospettive sullo stato di avanzamento e gli orientamenti futuri delle possibilità di pesca per il 2024 . Sono invitati a esprimere le proprie opinioni fino al 31 agosto nell'ambito della consultazione pubblica online .

Dopo la consultazione pubblica, la Commissione presenterà le sue tre proposte di regolamenti sulle possibilità di pesca per il 2024: nell'Atlantico e nel Mare del Nord, nel Mar Baltico, nonché nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Le proposte terranno conto dei piani pluriennali e si baseranno sui pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché sull'analisi economica fornita dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ( CSTEP). Le proposte integreranno anche gli adeguamenti risultanti dall'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Infine, il Consiglio discuterà le proposte della Commissione e deciderà in merito alle quote di pesca per il 2024 nelle riunioni di ottobre e dicembre di quest'anno.

Progressi verso la sostenibilità nella pesca dell'UE, 2003-2022

Linea rossa: scorte nel Mediterraneo e nel Mar Nero

Linea blu: stock nelle acque dell'UE dell'Atlantico nordorientale, compresi lo Skagerrak/Kattegat e il Mar Baltico

Domande e risposte

Comunicazione "Pesca sostenibile nell'UE: stato di avanzamento e orientamenti per il 2024"

Politica comune della pesca