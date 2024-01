Pesca, Commissione Ue nomina Stylianos Mitolidis direttore della “Politica della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero

Oggi la Commissione europea ha nominato Stylianos Mitolidis direttore della "Politica della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero" presso la direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE). La missione della DG MARE è sviluppare il potenziale dell’economia marittima europea e garantire una pesca sostenibile, un approvvigionamento stabile di prodotti ittici, mari sani e comunità costiere prospere. La data di entrata in vigore sarà determinata in seguito.

Nel corso della sua ventennale carriera alla Commissione, Stylianos Mitolidis ha accumulato competenze approfondite su un'ampia varietà di settori politici, tra cui commercio, antidumping, sussidi e pesca, e ha sviluppato solide capacità di gestione. Grazie alla sua precedente esperienza lavorativa in questo settore, è particolarmente esperto in materia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che potrà sfruttare nella sua nuova funzione. Mitolidis ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nell'organizzazione degli impegni della Commissione con gli Stati e le istituzioni rivieraschi del Mediterraneo e del Mar Nero, consentendogli di costruire una vasta rete di contatti professionali nel campo della pesca.

Stylianos Mitolidis, cittadino greco, è attualmente capo dell'unità "Sostegno strutturale del Mediterraneo, del Mar Nero e degli Stati membri senza sbocco sul mare" presso la DG MARE, dove supervisiona l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. In precedenza ha lavorato come vice capo unità in due diverse unità della DG MARE. Prima di entrare nella Commissione nel 2003, è stato amministratore doganale presso il Ministero greco dell'Economia e delle Finanze.