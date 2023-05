Pesca, interrogazione Dalla Chiesa (FI): su dragaggio porti pugliesi per agevolare operatori

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00391 presentato da DALLA CHIESA Rita testo di Mercoledì 10 maggio 2023, seduta n. 101

DALLA CHIESA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

Mola di Bari è tra le poche cittadine nel barese che mantiene uno stretto contatto con l'Adriatico, tramite il proprio porto, dal quale ogni notte decine di pescherecci partono per la pesca. Il pescato viene poi venduto all'interno dello storico mercato ittico sul lungomare;

negli ultimi anni i pescatori di Mola a Bari lamentano il crescente insabbiamento dell'infrastruttura portuale: il pescaggio è ridotto a poca cosa, tutte le imbarcazioni toccano il fondo e procedono nello stretto passaggio con ripetuti colpi alla carena, molto pericolosi per l'integrità dello scafo al punto che è solo grazie alla perizia degli equipaggi se non si verificano incagli;

nel 2020 la Giunta comunale ha approvato una nuova delibera di richiesta di finanziamento alla regione Puglia a valere sui fondi Por Puglia 2014-2020, per il dragaggio del porto con la quale si passa dalla stima iniziale di 11,6 milioni di euro ad una nuova previsione di 8,8 milioni di euro. Si tratta di una cifra ingentissima se si tiene conto che la regione Puglia aveva stanziato per il dragaggio di tutti i porti pugliesi, ad eccezione dei porti di scalo internazionale, la cifra complessiva di 48 milioni di euro;

tuttavia questa appare giustificata dal fatto che peraltro gli esami sui prelievi effettuati nel 2019 stabilivano la necessità di smaltimento in appositi impianti e non in mare a causa dell'elevata presenza di inquinanti. A questo si aggiungeva la massa ingente di materiali di insabbiamento accumulatasi negli anni, dovuta alla conformazione e dell'esposizione del bacino portuale che si presta all'ingresso di sabbia;

nell'ottobre 2022 il finanziamento per il dragaggio del porto di Mola è stato pubblicato sul bollettino regionale tra i progetti finanziabili. La regione ha semplificato le procedure di VIA e l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha messo a disposizione i rilievi batimetrici e tridimensionali dei fondali. La Capitaneria di Porto di Bari ha messo a disposizione la propria competenza tecnica a fronte del fatto che i comuni portuali non sono preparati per fare progetti marittimi;

il dragaggio del porto di Mola è un intervento indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori della pesca e per dare una prospettiva di sviluppo all'intero bacino portuale. La situazione emergenziale deriva anche dall'abbandono del periodico dragaggio effettuato dal Provveditorato delle Opere Marittime, un servizio smantellato senza motivo e poi passato alle regioni che, come nel caso della regione Puglia, non è stato più riattivato;

quali iniziative di competenza, anche mediante attivazione delle proprie articolazioni territoriali, possano adottare i Ministri interrogati al fine di accelerare il dragaggio dei porti pugliesi e in particolare del Porto di Mola di Bari, la cui ridotta operatività mette a rischio la sicurezza e il lavoro degli operatori di pesca locali.

(3-00391)