Pesca, La Pietra: centrale ricambio generazionale e rinnovamento flotta. No a politiche Ue contro settore. VIDEOINTERVISTA

“Oggi è stato per noi importante qui esserci come rappresentanti del Ministero e del Governo” – così Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste –“stiamo affrontando insieme alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali tutto un percorso che possa rilanciare il settore della pesca.”

“Purtroppo i dati sugli incidenti sul lavoro sono aumentati, sono peggiorati e il dato anche importante su cui dobbiamo concentrarci è anche il ricambio generazionale, solo il 10% degli occupati nella pesca sono giovani. Su questo c'è da fare tutto il lavoro insieme, soprattutto puntando sul rinnovamento della nostra flotta peschereccia, sulle attrezzature, sulla formazione e soprattutto andando in Europa cercando di far capire che la pesca italiana è per noi un elemento fondamentale su cui stiamo puntando e quindi non siamo più messi nella condizione di accettare politiche che vadano contro questo settore.

Questo è quello che stiamo facendo, lo vogliamo fare insieme alle associazioni dei lavoratori e alle associazioni datoriali. E' importante perché il settore pesca rappresenta per noi un'eccellenza, noi siamo un paese proiettato nel mezzo del Mediterraneo, abbiamo 8.000 km di coste, solamente il 15% del pesce consumato italiano viene pescato nei nostri mari. Dobbiamo ribaltare questo trend perché abbiamo la possibilità di creare così posti di lavoro e aumentare il nostro PIL.”