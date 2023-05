Pesca, La Pietra, Masaf: Commissione UE non affonderà pescherecci italiani

“Vietare la pesca a strascico equivale a distruggere il settore della pesca italiano e dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo. La Commissione Pesca UE, presieduta dal lituano Virginijus Sinkevicius, ma premetto subito che la sua nazionalità sono certo che non lo stia influenzando, vuole vietare la pesca con reti a strascico e di fatto affondare la marineria da pesca mediterranea, a tutto vantaggio dei pescherecci che operano nei mari a nord dell'Europa. Dato che non ritengo che ci sia una volontà in tal senso rimane solo la possibilità concreta che la Commissione ignori la situazione della pesca nel Mediterraneo e le conseguenze di divieti, che azzererebbero la possibilità di lavorare per 6mila pescherecci italiani e 22mila pescatori, che creano un'economia pari a 1,5 miliardi di euro. Tutto questo disastro in cambio di nessun vantaggio ambientale, perché questo divieto non varrebbe per le marinerie non europee, che quindi avrebbero campo libero per pescare a strascico nei nostri mari. Mi aspetto un ripensamento da parte della Commissione e stiamo lavorando proprio per ottenere da Bruxelles un ravvedimento che consenta al settore della pesca italiano di continuare a poter lavorare”.

E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra