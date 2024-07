Pesca, Lollobrigida: pescatori, come agricoltori, sono asset strategico da valorizzare in ogni modo

"I pescatori, quanto gli agricoltori restano un asset strategico che noi intendiamo valorizzare in ogni modo. Come è noto con la legge di Bilancio 2023 era stato riconosciuto, a far data dal primo trimestre 2023 a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca. Un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante. Il credito è stato utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2023 in ragione dei vincoli di bilancio, non è stato possibile prevedere lo stanziamento di risorse per reiterare la medesima misure agevolative per la novità 2024. Tuttavia, il Governo ha adottato diverse iniziative in favore del comparto pesca e acquacoltura, finalizzata ad evitare ulteriore contrazione economica per il settore.

In primo luogo ricordo che il Governo ha mantenuto la misura dell'esenzione totale delle accise sul carburante a beneficio del comparto della pesca, difeso anche in sede europea tale misura opponendosi con forza, insieme ad altri ministri competenti durante il semestre di presidenza belga, alle proposte introduzione di nuove accise. l'Italia è una delle poche nazioni che ha scelto di mantenere questo tipo di incentivo, perché riteniamo che non sia un privilegio ma un incentivo alla produzione. L'obiettivo del governo Meloni è chiaro uscire dalla dicotomia pesca contro ambiente e costruire un futuro sostenibile per il comparto ittico.

Questo è il nuovo approccio che il governo ha portato avanti nei confronti dell'Unione Europea per trovare un giusto equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale. Tale approccio è evidente anche nella nuova gestione del Fondo FEAMP.

All'attuazione della misura di arresto definitivo che verrà attivata, prevede come priorità la demolizione di unità da pesca vecchie non nuove come avveniva precedentemente. Questo permetterà di fornire un efficace contributo al rinnovo della flotta utile a pescare e non nell'ottica della dismissione.

Nell'ultima Legge di bilancio e con il decreto legislativo 102 del 2004, rinnovato nel nostro nel nostro sistema normativo, mettendo i pescatori nella condizione di avere le stesse agevolazioni che vengono concesse in un quadro di calamità subita agli agricoltori".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in risposta all'interrogazione sulle iniziative volte a prevedere forme di sostegno per l'acquisto del carburante per le imprese del settore della pesca (Gatta – FI-PPE).