Pesca, Lollobrigida: vigilanza del Ministero sul Piano d’Azione per il divieto di strascico e misure per mitigare impatto economico

"Il contrasto alle restrizioni sull’attività di pesca e il massimo sostegno al comparto ittico sono al centro delle politiche della pesca portate avanti dal Ministero.

Quanto al Piano d’azione da Lei citato, preciso che ne condividiamo le finalità di mantenere gli stock ittici a livelli sostenibili e di ridurre l'impatto della pesca sui fondali marini e sulle specie sensibili attraverso il sostegno al settore della pesca nella fase di transizione e mediante il coinvolgimento di tutte le parti interessate".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, risponde all'interrogazione dell'onorevole Mirco Carloni sul contrasto alle restrizioni sull’attività di pesca.

"Relativamente al pacchetto di misure della Commissione europea sulla sostenibilità del settore pesca, presentato dalla stessa il 21 febbraio scorso, ed al Piano d’Azione citato, mi preme ricordare che già a ridosso della sua presentazione nel corso del Consiglio Agrifish del 20 marzo scorso, l’Italia per prima, assieme ad altre Nazioni, ha espresso forti perplessità circa il documento presentato dalla Commissione europea.

In tale contesto abbiamo richiesto ulteriori studi e approfondimenti sulla misura, per valutare in modo oggettivo i suoi costi e benefici, il suo impatto sulle singole nazioni, nonché una revisione dei contenuti del Piano d’Azione, da realizzare di concerto con gli Stati membri e con il settore della pesca, evitando e scongiurando inutili penalizzazioni verso i nostri pescherecci con regole rigide che sono inapplicabili verso i Paesi terzi, con i quali invece occorre trovare misure condivise che non penalizzino nessun operatore rispetto ad un altro.

Peraltro, a seguito della posizione portata avanti dall’Italia, durante la plenaria del Parlamento europeo dello scorso 11 maggio sulle politiche della pesca il Commissario europeo per l’ambiente e gli oceani, Virginijus Sinkevicius, intervenendo in plenaria, ha chiarito come il provvedimento non costituisce un divieto della pratica di pesca a strascico.

Richiesta una revisione del Piano d’Azione, è intenzione del Ministero proseguire nella sua opera di vigilanza per assicurare che la revisione del Piano sia pienamente condivisa con le nazioni dell’Unione e con gli attori coinvolti, garantendo la piena sostenibilità economica e sociale del comparto pesca nazionale.

E’ prevista per il prossimo autunno la prima riunione di un nuovo gruppo speciale congiunto che riunisce le autorità per la pesca e l'ambiente degli Stati membri, per sostenerle nella preparazione delle loro “tabelle di marcia nazionali” e per seguirne l'attuazione.

Alla fine di marzo 2024 gli Stati membri dovranno presentare le loro “tabelle di marcia” alla Commissione e le renderanno pubbliche.

La Commissione europea adotterà la seconda relazione sul regolamento in merito alle misure tecniche, che confluirà nella revisione intermedia della strategia per la biodiversità (anch'essa prevista per la prima metà del 2024), che valuterà i progressi nell'attuazione del Piano d'azione.

E’ stato evidenziato inoltre che il depauperamento dei fondali marini e delle risorse ittiche non sono causati solo dalla pesca a strascico e che qualsiasi misura di contenimento dell’attività di pesca adottata nel Mar Mediterraneo non può riguardare solo le flotte europee. Occorre, infatti, assicurare una parità di condizioni (level playing field) per tutte le flotte che operano nel bacino del Mediterraneo, incluse quelle non europee.

Per questo è necessario che le misure di level playing field non siano mere raccomandazioni, ma si traducano in misure cogenti valide nei confronti di tutti coloro che svolgono l’attività di pesca all’interno del bacino mediterraneo.

L’Italia, comunque, chiederà che tutte le prescrizioni in grado di condizionare le attività della pesca, siano accompagnate da misure economiche che consentano di mitigare il loro impatto economico e sociale sulle imprese.

Assicuro che, nelle diverse fasi di implementazione del citato Piano, valuteremo le opportune azioni ed iniziative da intraprendere tenendo conto della necessità di tutelare le i prese italiane che operano nel settore".