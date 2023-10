Pesca, Mantegazza (Uila): colmare vuoti su sicurezza e tutela lavoro pescatori. VIDEOINTERVISTA

“La Uila Pesca svolge questa iniziativa il giorno dopo l'approvazione di fatto di un nuovo regolamento europeo che è destinato a modificare in peggio la vita lavorativa di decine di migliaia di pescatori” esprime preoccupazione Stefano Mantegazza segretario generale della Uila durante l’incontro a Roma “Pescatore: un mestiere da mettere in sicurezza" - "e quindi colgo questa occasione per sottolineare che ancora una volta si confondono scelte etiche con la tutela del lavoro e della pesca che è tutt'altro.

Per quanto riguarda il nostro Paese accogliamo l'occasione della legge di stabilità per sottolineare ancora quanto in questo settore manchino degli ammortizzatori sociali operativi, quanto non ci sia la tutela rispetto a un lavoro che è assolutamente usurante e quanto non ci sia l'attenzione dovuta rispetto alle malattie proprie di questa attività. Speriamo e cogliamo questa occasione per invitare Governo e Parlamento a cogliere l'opportunità anche della legge di stabilità per andare a colmare questi vuoti che ci sono.”