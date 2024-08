Pesca. Sottosegretario La Pietra, nomina commissario granchio blu evidenzia attenzione del governo

“La nomina del commissario per elaborare una strategia ed uscire dall’emergenza granchio blu evidenzia la determinazione del ministro Lollobrigida e di tutto il governo nell’affrontare il problema in maniera risoluta. Fin dal primo momento in cui si è manifestata l’emergenza, che sta mettendo a dura prova il comparto dell’acquacoltura italiana, abbiamo messo in campo il massimo sforzo per sostenere in maniera adeguata il comparto, grazie allo stanziamento iniziale di 2,9 milioni, più 10 milioni, che si sommano agli ulteriori 15 previsti nel Decreto Agricoltura. Stiamo inoltre lavorando per rendere disponibili altri milioni di euro che si sommeranno a quanto già stanziato negli scorsi mesi, ai quali si aggiungono anche i contributi Inps per i lavoratori del settore. Nell’augurare buon lavoro al neo commissario Enrico Caterino voglio ribadire che queste misure riguardano l’impegno italiano a sostegno del comparto, ma come giustamente ricordato dal ministro Lollobrigida, ora occorre sensibilizzare l’Europa riguardo ai metodi da adottare per fare fronte comune e assicurare tutte le misure necessarie a mettere in sicurezza un settore fondamentale per il made in Italy”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.